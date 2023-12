Spectacle de danse « La Tendresse » Place Pierre Renet Vesoul, 7 mars 2024, Vesoul.

Début : 2024-03-07 20:30:00

La compagnie Les Cambrioleurs, après avoir mis à jour l’émancipation féminine, dans Désobéir leur précédent spectacle, se penche tout naturellement sur l’état d’homme aujourd’hui.

Le masculin en questions ! Et pour cela Julie Berès, metteure en scène à découvrir absolument, est allée rencontrer de jeunes hommes afin qu’ils expriment leur conception du statut d’homme, leur rapport avec la société, la famille, la sexualité, le monde de l’entreprise, leur avenir.

Tous ces hommes forment une Histoire qui se raconte là, avec ses idées reçues, ses incompréhensions. Une troupe d’artistes de tous bords, comédiens, danseurs, chanteurs mettent leur talent au service de cette enquête. L’homme nouveau met à mal tous les clichés du temps de ses parents.

Il apparaît bien vite que la masculinité n’est surtout pas synonyme de virilité car on y trouve au détour cette tendresse revendiquée qui est son titre.

Nous assistons à un spectacle performatif et total puisque tout y est, danse classique, hip-hop, krump, poésie, théâtre et chant…

C’est d’une rare intensité et plastiquement d’un esthétisme raffiné.

Hommes et femmes d’aujourd’hui se doivent d’aller voir ce spectacle que sa créatrice a voulu une ode à la liberté, à la joie et à la possibilité de choisir son destin.

Conception et mise en scène Julie Berès I Avec Bboy Junior, Natan Bouzy, Charmine Fariborzi, Alexandre Liberati, Tigran Mekhitarian, Djamil Mohamed, Romain Scheiner, Mohamed Seddiki I Écriture et dramaturgie Kevin Keiss, Julie Berès, Lisa Guez I Chorégraphie Jessica Noita I Lumières Kélig Le Bars I Son et musique Colombine Jacquemont I Scénographie Goury I Costumes Caroline Tavernier, Marjolaine Mansot, Construction du décor, Atelier du Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique-Nantes I Production Compagnie Les Cambrioleurs I Coproduction La Grande Halle de La Villette, Paris, La Comédie de Reims CDN, Théâtre Dijon-Bourgogne CDN, Le Grand T, Nantes, ThéâtredelaCité, CDN de Toulouse Occitanie, Scènes du Golfe, Théâtres de Vannes et d’Arradon, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Les Tréteaux de France, Centre Dramatique Itinérant d’Aubervilliers, Points Communs, Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise Val d’Oise, Nouveau Théâtre de Montreuil, CDN, Théâtre L’Aire Libre, Rennes, Scène nationale Châteauvallon-Liberté, Théâtre de Bourg-en-Bresse, Scène conventionnée, La Passerelle, Scène nationale de Saint-Brieuc, Le Canal, Scène conventionnée, Redon, Le Quartz, Scène nationale de Brest, Espace 1789, Saint-Ouen, Le Manège-Maubeuge, Scène nationale, Le Strapontin, Pont-Scorff, TRIO…S, Inzinzac-Lochrist, Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale

Place Pierre Renet Théâtre Edwige Feuillère

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



