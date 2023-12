ATELIER BIJOUX Place Pierre Mendès France Clermont-l’Hérault, 24 janvier 2024, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 14:00:00

fin : 2024-01-24 16:00:00

Sabah, créatrice de bijoux fantaisies vous accompagne dans la création et la réparation de bijoux..

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT DU CLERMONTAIS