LES SABLÉS DE CATHY Place Pierre Mendès France Clermont-l'Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-22 14:00:00

fin : 2024-01-22 16:00:00 Atelier cuisine autour de la préparation des sablés proposé par Cathy. Dégustation sur place !.

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

