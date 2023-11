ATELIER BIJOUX Place Pierre Mendès France Clermont-l’Hérault, 22 décembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Sabah, créatrice de bijoux fantaisies vous accompagne dans la création et la réparation de bijoux..

2023-12-22 14:00:00 fin : 2023-12-22 16:00:00. .

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Sabah, costume jewelry designer, can help you create and repair jewelry.

Sabah, diseñadora de bisutería, puede ayudarle a crear y reparar joyas.

Sabah, Designerin von Modeschmuck, begleitet Sie bei der Erstellung und Reparatur von Schmuck.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT DU CLERMONTAIS