SORTIE FÉÉRIES D’ANIANE Place Pierre Mendès France Clermont-l’Hérault, 12 décembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Sortie au marché de Noël, visite de la crèche et pique-nique !

Sortie en bus..

2023-12-12 09:45:00 fin : 2023-12-12 14:00:00. EUR.

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Outing to the Christmas market, visit to the crib and picnic!

Bus outing.

Una excursión al mercado navideño, una visita a la cuna y ¡un picnic!

Excursión en autobús.

Ausflug zum Weihnachtsmarkt, Besuch der Krippe und Picknick!

Ausflug mit dem Bus.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT DU CLERMONTAIS