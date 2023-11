ATELIER D’ÉCRITURE Place Pierre Mendès France Clermont-l’Hérault, 11 décembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Des mots pour créer, jouer et le plaisir d’être ensemble.

Sur inscription..

2023-12-11 14:00:00 fin : 2023-12-11 16:00:00. .

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Words to create, play and enjoy together.

Registration required.

Palabras para crear, jugar y disfrutar juntos.

Inscripción obligatoria.

Wörter zum Schaffen, Spielen und die Freude am Zusammensein.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT DU CLERMONTAIS