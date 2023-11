ATELIER COUTURE Place Pierre Mendès France Clermont-l’Hérault, 1 décembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Djamila sera à vos côtés pour coudre tricoter, crocheter…

Débutants, confirmés ou simplement curieux de découvrir, vous êtes les bienvenus !.

2023-12-01 14:00:00 fin : 2023-12-01 16:30:00. .

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Djamila will be at your side to sew, knit, crochet…

Whether you’re a beginner, an expert or just curious to discover, you’re welcome!

Djamila estará a tu disposición para ayudarte con tus labores de costura, punto y ganchillo…

Tanto si eres principiante como si ya tienes experiencia o simplemente tienes curiosidad por saber más, ¡eres más que bienvenido!

Djamila wird Ihnen beim Nähen, Stricken und Häkeln zur Seite stehen.

Anfänger, Fortgeschrittene oder einfach nur neugierig auf Entdeckungen – Sie sind herzlich willkommen!

Mise à jour le 2023-11-15 par OT DU CLERMONTAIS