ATELIER D’ÉCRITURE Place Pierre Mendès France Clermont-l’Hérault, 13 novembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Un moment de partage autour de l’écriture: des mots pour créer, jouer et le plaisir d’être ensemble.

Atelier à la bibliothèque Max Rouquette..

2023-11-13 14:00:00 fin : 2023-11-13 16:00:00. .

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



A moment of sharing around writing: words to create, play with and the pleasure of being together.

Workshop at the Max Rouquette library.

Una oportunidad para compartir la escritura: palabras para crear, para jugar y el placer de estar juntos.

Taller en la biblioteca Max Rouquette.

Ein gemeinsamer Moment rund um das Schreiben: Wörter, um zu kreieren, zu spielen und das Vergnügen, zusammen zu sein.

Workshop in der Bibliothek Max Rouquette.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT DU CLERMONTAIS