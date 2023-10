PAUSE FAMILLES Place Pierre Mendès France Clermont-l’Hérault, 7 novembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Espace convivial, point ressources et bons plans pour les parents, grand-parents… On y trouve les animations de Dallel pour les tout-petits et activité ARGILE pour les parents les 1er et 3ème mardis. !!.

2023-11-07 09:30:00 fin : 2023-11-07 12:00:00. .

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



A friendly space, a resource point and good deals for parents, grandparents… Dallel activities for toddlers and ARGILE activities for parents on the 1st and 3rd Tuesdays!

Un espacio acogedor, un punto de recursos y buenas ideas para padres, abuelos… Hay actividades paralelas para niños pequeños y actividades ARGILES para padres el 1er y 3er martes

Geselliger Raum, Ressourcenpunkt und gute Tipps für Eltern, Großeltern… Hier findet man Dallel-Animationen für Kleinkinder und ARGILE-Aktivitäten für Eltern am 1. und 3. Dienstag. !!!

Mise à jour le 2023-10-16 par OT DU CLERMONTAIS