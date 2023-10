ESPACE DES POSSIBLES Place Pierre Mendès France Clermont-l’Hérault, 3 novembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Un moment pour organiser collectivement des sorties et des activités..

2023-11-03 10:00:00 fin : 2023-11-03 12:00:00. .

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



A time to organize collective outings and activities.

Un momento para organizar salidas y actividades colectivas.

Ein Moment, um gemeinsam Ausflüge und Aktivitäten zu organisieren.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT DU CLERMONTAIS