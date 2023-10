LES P’TITES RÉCRÉES Place Pierre Mendès France Clermont-l’Hérault, 2 novembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Des activités à partager en famille ! Au programme le 2 novembre, jeux, déguisements et gouter partagé au château et le 3 novembre, atelier crêpes à Jean Moulin !.

2023-11-02 14:30:00 fin : 2023-11-02 16:30:00. .

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Activities to share with the whole family! On November 2, games, masquerade costume and a shared snack at the château, and on November 3, a pancake workshop at Jean Moulin!

Actividades para toda la familia El programa del 2 de noviembre incluye juegos, disfraces y una merienda compartida en el castillo, y el 3 de noviembre, ¡un taller de tortitas en Jean Moulin!

Aktivitäten, die Sie mit der ganzen Familie teilen können! Auf dem Programm stehen am 2. November Spiele, Verkleidungen und ein gemeinsamer Imbiss im Schloss und am 3. November ein Crêpes-Workshop in Jean Moulin!

Mise à jour le 2023-10-16 par OT DU CLERMONTAIS