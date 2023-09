MÉLODIES-MOTS Place Pierre Mendès France Clermont-l’Hérault, 13 octobre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Éveil en musiques, chansons, marionnettes et histoires avec Laurent pour les tout-petits et leurs parents ou grands-parents.

2023-10-13 09:30:00 fin : 2023-10-13 11:30:00. .

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Awakening to music, song, puppets and stories with Laurent for toddlers and their parents or grandparents

Música, canciones, marionetas y cuentos con Laurent para niños pequeños y sus padres o abuelos

Erwachen mit Musik, Liedern, Marionetten und Geschichten mit Laurent für Kleinkinder und ihre Eltern oder Großeltern

Mise à jour le 2023-09-18 par OT DU CLERMONTAIS