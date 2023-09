SORTIE CINÉ Place Pierre Mendès France Clermont-l’Hérault, 6 octobre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Nous allons au cinéma Alain Resnais pour aller voir la comédie « Maison de retraire »..

2023-10-06 14:00:00 fin : 2023-10-06 16:00:00. EUR.

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



We go to the Alain Resnais cinema to see the comedy « Maison de Retraire ».

Vamos al cine Alain Resnais a ver la comedia « Maison de Retraire ».

Wir gehen ins Kino Alain Resnais, um uns die Komödie « Maison de retraire » anzusehen.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT DU CLERMONTAIS