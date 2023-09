VISITE EXPOSITION ET JEUX EN BOIS Place Pierre Mendès France Clermont-l’Hérault, 4 octobre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Dans le cadre de la semaine bleue, nous allons à l’EHPAD pour visiter une exposition sur les fables de la Fontaine puis gouter et jeux en bois à disposition !.

2023-10-04 14:00:00 fin : 2023-10-04 17:00:00. .

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



As part of Blue Week, we’re off to EHPAD to visit an exhibition on the fables of La Fontaine, followed by a snack and wooden games!

En el marco de la Semana Azul, iremos al EHPAD para visitar una exposición sobre las fábulas de La Fontaine, seguida de una merienda y juegos de madera

Im Rahmen der Blauen Woche besuchen wir das Altersheim, um eine Ausstellung über die Fabeln von La Fontaine zu besichtigen. Anschließend gibt es einen Imbiss und Holzspiele!

Mise à jour le 2023-09-18 par OT DU CLERMONTAIS