ATELIER D’ÉCRITURE Place Pierre Mendès France Clermont-l’Hérault, 2 octobre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Des mots pour créer, jouer et passer un moment agréable autour de l’écriture. Ouvert à tous !.

2023-10-02 14:00:00 fin : 2023-10-02 16:00:00. .

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Words to create, play with and enjoy. Open to all!

Palabras para crear, jugar y pasar un rato agradable en torno a la escritura. ¡Abierto a todos!

Wörter, um zu kreieren, zu spielen und eine angenehme Zeit rund um das Schreiben zu verbringen. Offen für alle!

Mise à jour le 2023-09-18 par OT DU CLERMONTAIS