VISITE DE LA GROTTE DE CLAMOUSE Place Pierre Mendès France Clermont-l’Hérault, 11 juillet 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Après avoir pique-niqué en bord de rivière, nous allons visiter la grotte de Clamouse..

2023-07-11 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-11 17:00:00. EUR.

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



After a picnic by the river, we visit the Clamouse cave.

Tras un picnic junto al río, visitaremos la cueva de Clamouse.

Nach einem Picknick am Flussufer besuchen wir die Höhle von Clamouse.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT DU CLERMONTAIS