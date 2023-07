« Kidicontes » à Fréteval Place Pierre Genevée Fréteval, 19 juillet 2023, Fréteval.

Fréteval,Loir-et-Cher

Animation pour les petits dans votre médiathèque..

Mercredi 2023-07-19 10:30:00 fin : 2023-07-19 . EUR.

Place Pierre Genevée

Fréteval 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Animation for the little ones in your media library.

Animación para los más pequeños de tu mediateca.

Animation für die Kleinen in Ihrer Mediathek.

