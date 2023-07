Exposition « Les couleurs du Loir-et-Cher » à Fréteval Place Pierre Genevée Fréteval, 4 juillet 2023, Fréteval.

Fréteval,Loir-et-Cher

L’Office du Tourisme de Fréteval accueille une exposition prêtée par le Conseil Départemental..

Jeudi 2023-07-04 14:00:00 fin : 2023-07-08 18:00:00. EUR.

Place Pierre Genevée

Fréteval 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The Fréteval Tourist Office is hosting an exhibition on loan from the Conseil Départemental.

La Oficina de Turismo de Fréteval acoge una exposición cedida por el Conseil Départemental.

Das Fremdenverkehrsamt von Fréteval beherbergt eine Ausstellung, die vom Conseil Départemental ausgeliehen wird.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT de Vendome – Territoires Vendomois