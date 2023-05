Exposition « Jours de fête » à Fréteval Place Pierre Genevée, 6 juin 2023, Fréteval.

Fréteval,Loir-et-Cher

Découvrez les festivités qui ont marqué le siècle passé..

Mercredi 2023-06-06 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-01 18:00:00. EUR.

Place Pierre Genevée

Fréteval 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Discover the festivities that have marked the past century.

Descubra las fiestas que marcaron el siglo pasado.

Entdecken Sie die Feierlichkeiten, die das vergangene Jahrhundert geprägt haben.

Mise à jour le 2023-05-16 par OT de Vendome – Territoires Vendomois