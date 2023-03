Feu de la saint-Jean Place Pierre Fabre, Castres (81)

Feu de la saint-Jean Place Pierre Fabre, Castres (81), 27 juin 2023, . Feu de la saint-Jean Mardi 27 juin, 18h00 Place Pierre Fabre, Castres (81) Gratuit A l’occasion de la Saint-Jean, une grande fête occitane très appréciée des Castrais aura lieu le mardi 27 juin en soirée dans le cadre du Total Festum. (En cas de mauvais temps, repli à la salle Gérard Philipe). Elle s’articulera autour de la tradition campanaire du carillon de Notre-Dame-de-la-Platé, des instruments traditionnels, des musiques, des danses et des chants de notre région avec l’association Vie du Carillon en Pays Tarnais et Los Bufarèls. Ainsi, la craba, grande cornemuse de la Montagne Noire, et le graile, hautbois des Monts de Lacaune et du Sidobre, seront mis à l’honneur lors de l’animation du marché des Producteurs. Grand bal occitan gratuit avec les gascons de Parpalhon, où tout le monde pourra participer à des danses collectives telles que farandoles et branles. A la tombée de la nuit, le bal sera interrompu par le feu autour duquel nous danserons au son des Bufarèls. Le déroulement sera le suivant : – 18h00 : Concert/bal avec Jean-Pierre Carme qui fera sonner les 36 cloches du carillon et Lo***s Bufarèls***. – 18h30 : Retour en musique sur la place Pierre Fabre. – 18h45/20h00 : Animation du Marché des Producteurs avec Los Bufarèls. – 21h00/22h00 : Bal occitan gratuit avec Parpalhon. – 22h00/22h30 : Feu de la Saint-Jean avec Lo***s Bufarèls**.*** – 22h30/23h30 : Suite du bal occitan. « Los Bufarèls est un collectif composé d’une dizaine de musiciens originaires du Tarn, qui vous feront découvrir un répertoire issu de leur région**. » « Parpalhon a le plaisir de faire danser sur sa musique, les mots de notre savoureuse langue d’Oc, d’assister à l’éclosion d’une idée, de son développement jusqu’au frisson scénique…pour l’amour du partage et de l’émotion, pour l’amour de cette terre où éclot le phrasé gascon, de cette langue malmenée, déclassée en « patois », en parler mineur et pourtant si chantante, si gouleyante et veloutée comme un bon vin. Ils font chanter leurs beaux instruments traditionnels comme la cornemuse landaise, la flûte à trois trous, l’accordéon diatonique et le clari mais aussi la guitare, la basse, les percussions, la flûte traversière et bien sûr leurs cordes vocales ! » source : événement Feu de la saint-Jean publié sur AgendaTrad Place Pierre Fabre, Castres (81) Place Pierre Fabre Place Pierre Fabre, 81100 Castres, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41744 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T18:00:00+02:00 – 2023-06-27T23:30:00+02:00

2023-06-27T18:00:00+02:00 – 2023-06-27T23:30:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Place Pierre Fabre, Castres (81) Adresse Place Pierre Fabre Place Pierre Fabre, 81100 Castres, France Age max 110 Lieu Ville Place Pierre Fabre, Castres (81)

Place Pierre Fabre, Castres (81) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//