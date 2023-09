Conférence > « Les mouvement sociaux » Place Pierre de Gouville Agneaux, 30 septembre 2023, Agneaux.

Agneaux,Manche

Dans le cadre des « Rendez-vous de la culture… », rendez-vous le 30 septembre prochain à la médiathèque Alain Métral à Agneaux pour assister à la conférence « Les mouvements sociaux, les gilets jaunes 5 ans après » de de Christian Le Bart, politologue et professeur à l’IEP de Rennes.

Cet événement est une occasion de rencontrer et d’écouter un des plus grands experts de la politique française contemporaine. Christian Le Bart est une personnalité reconnue dans son domaine, qui donnera une analyse approfondie du mouvement des gilets jaunes, cinq ans après son apparition dans les rues de France.

Quel est l’impact réel de cette mobilisation citoyenne ? Quels sont les enseignements tirés de cette contestation sociale ? Autant de questions passionnantes qui seront abordées lors de cette conférence.

Vous êtes intéressé par la politique, le mouvement social ou si vous êtes simplement curieux de découvrir une approche inédite sur le sujet, cette conférence est faite pour vous !

Gratuite et ouverte à tous,

Sur Inscription.

2023-09-30 15:00:00 fin : 2023-09-30 . .

Place Pierre de Gouville

Agneaux 50180 Manche Normandie



As part of the « Rendez-vous de la culture… » series, join us on September 30 at the Alain Métral media library in Agneaux for a lecture on « Les mouvements sociaux, les gilets jaunes 5 ans après » by Christian Le Bart, political scientist and professor at the IEP in Rennes.

This event is an opportunity to meet and listen to one of the leading experts on contemporary French politics. Christian Le Bart is a renowned figure in his field, who will give an in-depth analysis of the Yellow Vests movement, five years after it first appeared on the streets of France.

What is the real impact of this citizen mobilization? What lessons have been learned from this social protest? So many fascinating questions that will be addressed at this conference.

If you’re interested in politics, the social movement or simply curious to discover a new approach to the subject, this conference is for you!

Free and open to all,

Registration required

En el marco del ciclo « Rendez-vous de la culture… », acuda el 30 de septiembre a la mediateca Alain Métral de Agneaux para asistir a la conferencia « Les mouvements sociaux, les gilets jaunes 5 ans après », a cargo de Christian Le Bart, politólogo y profesor en el IEP de Rennes.

Este acto es una oportunidad para conocer y escuchar a uno de los mayores expertos en política francesa contemporánea. Christian Le Bart es una figura de renombre en su campo, que analizará en profundidad el movimiento de los Chalecos Amarillos, cinco años después de su aparición en las calles de Francia.

¿Cuál es el impacto real de esta movilización ciudadana? ¿Qué lecciones se han extraído de esta protesta social? Estas son sólo algunas de las fascinantes preguntas que se abordarán en esta conferencia.

Si le interesan la política y el movimiento social, o si simplemente siente curiosidad por descubrir un nuevo enfoque del tema, ¡esta conferencia es para usted!

Gratuita y abierta a todos,

Inscripción obligatoria

Im Rahmen der Reihe « Rendez-vous de la culture… » treffen Sie sich am 30. September in der Mediathek Alain Métral in Agneaux zum Vortrag « Les mouvements sociaux, les gilets jaunes 5 ans après » von Christian Le Bart, Politologe und Professor am IEP in Rennes.

Diese Veranstaltung ist eine Gelegenheit, einen der größten Experten der zeitgenössischen französischen Politik zu treffen und zu hören. Christian Le Bart ist eine anerkannte Persönlichkeit auf seinem Gebiet und wird eine gründliche Analyse der Gelbwesten-Bewegung fünf Jahre nach ihrem Auftauchen auf den Straßen Frankreichs geben.

Welche Auswirkungen hat diese Bürgermobilisierung tatsächlich? Welche Lehren wurden aus diesem sozialen Protest gezogen? All dies sind spannende Fragen, die auf dieser Konferenz erörtert werden.

Wenn Sie sich für Politik oder soziale Bewegungen interessieren oder einfach nur neugierig auf einen neuen Ansatz zu diesem Thema sind, ist diese Konferenz genau das Richtige für Sie!

Kostenlos und offen für alle,

Nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche