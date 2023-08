JEP2023 > Projection du Lac des Cygnes Place Pierre de Gouville Agneaux, 17 septembre 2023, Agneaux.

Agneaux,Manche

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, rendez-vous le 17 septembre prochain au musée numérique de la médiathèque Alain Metral à Agneaux, pour assister à une projection du Lac des Cygnes de Rudolf Noureev. Ballet présenté à l’Opéra national de Paris en 2019.

Musique : Tchaikovski.

2023-09-17 15:00:00 fin : 2023-09-17 17:30:00. .

Place Pierre de Gouville

Agneaux 50180 Manche Normandie



As part of the European Heritage Days, join us on September 17 at the Alain Metral media library’s digital museum in Agneaux for a screening of Rudolf Nureyev’s Swan Lake. Ballet presented at the Opéra national de Paris in 2019.

Music: Tchaikovsky

Como parte de las Jornadas Europeas del Patrimonio, acompáñenos el 17 de septiembre en el museo digital de la biblioteca multimedia Alain Metral de Agneaux a la proyección de El lago de los cisnes de Rudolf Nureyev. El ballet se representará en la Ópera Nacional de París en 2019.

Música: Tchaikovsky

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals treffen Sie sich am 17. September im Digitalen Museum der Mediathek Alain Metral in Agneaux, um einer Vorführung von Rudolf Nurejews Schwanensee beizuwohnen. Das Ballett wird 2019 an der Opéra national de Paris aufgeführt.

Musik: Tchaikovski

