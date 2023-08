JEP2023 > Projection de la Traviata Place Pierre de Gouville Agneaux, 16 septembre 2023, Agneaux.

Agneaux,Manche

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, rendez-vous le 16 septembre prochain au musée numérique de la médiathèque Alain Metral à Agneaux, pour assister à une projection de la Traviata, opéra en 3 actes de Giuseppe Verdi..

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 17:30:00. .

Place Pierre de Gouville

Agneaux 50180 Manche Normandie



As part of the European Heritage Days, join us on September 16 at the Alain Metral media library’s digital museum in Agneaux, for a screening of Giuseppe Verdi’s 3-act opera La Traviata.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, acompáñenos el 16 de septiembre en el museo digital de la mediateca Alain Metral de Agneaux a la proyección de La Traviata, ópera en 3 actos de Giuseppe Verdi.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals treffen Sie sich am 16. September im Digitalen Museum der Mediathek Alain Metral in Agneaux zu einer Vorführung von La Traviata, einer Oper in drei Akten von Giuseppe Verdi.

