MES SOULIERS SONT ROUGES Place Pierre de Coubertin Lillebonne, 17 mai 2024, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

Rien n’arrête la marche de Mes Souliers sont Rouges jamais les deux pieds dans les mêmes galoches ! Toujours prompts à défricher de nouvelles partitions, ils se réinventent avec des compositions originales et des chansons écrites sur mesure pour leur 8ème album qui vient sceller le renouveau du groupe déjà bien engagé depuis 2018.

Si les instruments restent traditionnels, ils réservent bien des surprises ! Comme l’accordéon qui lorgne davantage sur des sonorités cajuns ou bien le uilleann pipes, la cornemuse irlandaise, tantôt déchirante dans l’introduction de la « Suite Kennedy » tantôt nerveuse et indomptable sur « La Demoiselle », chanson écrite par Florent Vintrignier (La Rue Ketanou). L’agilité rivalise avec la précision des arrangements lorsqu’il s’agit de délivrer toute la finesse des textes de Marion Cousineau qui, à elle seule, a écrit 4 chansons de l’album !

De loin en proche, avec ses 30 années au compteur, le groupe phénomène folk alternatif reste d’actualité !

• Chant, contrebasse, guitare et percussions : Deny LeFrançois

• Chant, guitare, banjolélé : Enflam Labeyrie

• Chant, mandoline, guitare, podorythmie, triangle : Gullivan

• Chant, uilleann pipe, flûtes, violon, mandoline, banjo : Jacky Beaucé

• Chant, accordéon, guitare, banjo, podorythmie : Simon Leterrier

• Chansigne : Perinne Diot.

2024-05-17 20:30:00 fin : 2024-05-17 22:10:00. .

Place Pierre de Coubertin Théâtre Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



There’s no stopping Mes Souliers sont Rouges from marching forward, never with both feet in the same shoes! Always quick to break new ground, they reinvent themselves with original compositions and songs written to measure for their 8th album, which seals the renewal of the group already well underway since 2018.

While the instruments remain traditional, there are plenty of surprises in store! Like the accordion, which leans more towards Cajun sounds, or the uilleann pipes, the Irish bagpipes, sometimes heartbreaking in the introduction to « Suite Kennedy », sometimes nervous and indomitable on « La Demoiselle », a song written by Florent Vintrignier (La Rue Ketanou). Agility rivals the precision of the arrangements when it comes to delivering all the finesse of the lyrics by Marion Cousineau, who wrote 4 of the songs on the album herself!

With 30 years on the clock, this alternative folk phenomenon is still going strong!

? Vocals, double bass, guitar and percussion : Deny LeFrançois

? Vocals, guitar, banjolélé: Enflam Labeyrie

? Vocals, mandolin, guitar, podorythmy, triangle: Gullivan

? Vocals, uilleann pipe, flutes, fiddle, mandolin, banjo: Jacky Beaucé

? Vocals, accordion, guitar, banjo, podorythmy: Simon Leterrier

? Sign: Perinne Diot

¡No hay nada que impida a Mes Souliers sont Rouges mantener los pies en el suelo! Siempre dispuestos a abrir nuevos caminos, se reinventan con composiciones originales y canciones escritas a medida para su 8º álbum, que sella la renovación del grupo ya muy avanzada desde 2018.

Aunque los instrumentos siguen siendo tradicionales, ¡hay muchas sorpresas! Como el acordeón, que se inclina más hacia los sonidos cajún, o las uilleann pipes, las gaitas irlandesas, a veces desgarradoras en la introducción de « Suite Kennedy », a veces nerviosas e indomables en « La Demoiselle », una canción escrita por Florent Vintrignier (La Rue Ketanou). Su agilidad rivaliza con la precisión de los arreglos a la hora de transmitir toda la delicadeza de las letras de Marion Cousineau, autora de 4 de las canciones del álbum

Con 30 años a sus espaldas, este fenómeno del folk alternativo sigue dando guerra

? Voz, contrabajo, guitarra y percusión : Deny LeFrançois

? Voz, guitarra, banjolélé: Enflam Labeyrie

? Voz, mandolina, guitarra, podotomía, triángulo: Gullivan

? Voz, uilleann pipe, flautas, violín, mandolina, banjo: Jacky Beaucé

? Voz, acordeón, guitarra, banjo, podotímica: Simon Leterrier

? Signo: Perinne Diot

Mes Souliers sont Rouges lassen sich durch nichts aufhalten und bleiben immer mit beiden Füßen in denselben Galoschen! Immer schnell dabei, neue Partituren zu erschließen, erfinden sie sich mit Originalkompositionen und maßgeschneiderten Songs für ihr achtes Album neu, das die Erneuerung der Band besiegelt, die seit 2018 bereits in vollem Gange ist.

Auch wenn die Instrumente traditionell bleiben, halten sie doch viele Überraschungen bereit! Wie das Akkordeon, das mehr auf Cajun-Klänge schielt, oder die Uilleann Pipes, der irische Dudelsack, der mal herzzerreißend in der Einleitung der « Suite Kennedy », mal nervös und ungezähmt in « La Demoiselle », einem von Florent Vintrignier (La Rue Ketanou) geschriebenen Lied, erklingt. Die Agilität wetteifert mit der Präzision der Arrangements, wenn es darum geht, die Feinheiten der Texte von Marion Cousineau zu vermitteln, die allein vier Lieder des Albums geschrieben hat!

Mit 30 Jahren auf dem Buckel ist das Phänomen Alternative Folk immer noch aktuell!

? Gesang, Kontrabass, Gitarre und Percussion : Deny LeFrançois

? Gesang, Gitarre, Banjolelé: Enflam Labeyrie

? Gesang, Mandoline, Gitarre, Podorythmie, Triangel: Gullivan

? Gesang, Uilleann Pipe, Flöten, Geige, Mandoline, Banjo: Jacky Beaucé

? Gesang, Akkordeon, Gitarre, Banjo, Podorhythmie: Simon Leterrier

? Chanson: Perinne Diot

