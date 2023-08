14 DUOS D’AMOUR Place Pierre de Coubertin Lillebonne, 12 avril 2024, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

Avec 14 duos d’amour Yan Raballand nous propose de plonger dans notre cartographie amoureuse.

Un amour en appelle un autre, ils s’enchainent dans notre œil, nos esprits, les suivants venant éclairer les premiers, comme un aller-retour entre l’intime de la relation et quelque chose de plus onirique, de plus fantasmagorique. Une histoire apparaît toute tracée, mais est pourtant rythmée par une multitude d’inattendus, tantôt des détails, tantôt des sensations qui marquent la mémoire.

Que nous reste-il finalement ? Nous chercherons l’endroit du souvenir des regards, des gestes qui nous reviennent encore et encore telle une musique entêtante ou tapie dans notre esprit et qui ravive ce qui nous liait. Nous nous amusons de cette musique tantôt avec légèreté, tantôt avec puissance.

Les duos sont comme une boule à facettes, ils traversent le prisme de la scène puis se morcellent en une multitude de situations, de relations et qui pourtant nous ramènent toujours à l’endroit de l’intime que nous avons envie d’explorer.

• Chorégraphie : Yan Raballand

• Interprètes : Evguénia Chtchelkova, Félix Maurin, Baptiste Ménard, Denis Terrasse, Marie Urvoy, Marie Viennot

• Lumières : David Debrinay Assisté de Rosemonde Arrambourg

• Scénographie : Gaspard Pinta

• Décors : Gabriel Burnod et Sylvain Lubac

• Costumes : Pétronille Salomé Assistée de Romain Fazi

• Création sonore : Madame Miniature Assistée de Elsa Berthelot

• Régie générale : Bastien Petillard

• Régie son : Nicolas Chatelard.

2024-04-12 20:30:00 fin : 2024-04-12 21:30:00. .

Place Pierre de Coubertin Théâtre Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



With 14 duets d?amour, Yan Raballand invites us to delve into our own cartography of love.

One love leads to another, and they follow one another in our eyes and minds, with the following ones illuminating the first, like a back-and-forth between the intimacy of the relationship and something more dreamlike, more phantasmagorical. A story appears to be all mapped out, yet is punctuated by a multitude of unexpected details and sensations that leave their mark on the memory.

What, in the end, are we left with? We’ll be looking for the place where we remember the glances and gestures that come back to us again and again, like heady music or lurking in the back of our minds, reviving what bound us together. We play with this music, sometimes lightly, sometimes powerfully.

The duets are like a multi-faceted ball, passing through the prism of the stage, then breaking down into a multitude of situations and relationships, yet always bringing us back to the intimate place we want to explore.

? Choreography: Yan Raballand

? Performed by Evguénia Chtchelkova, Félix Maurin, Baptiste Ménard, Denis Terrasse, Marie Urvoy, Marie Viennot

? Lighting: David Debrinay Assisted by Rosemonde Arrambourg

? Set design: Gaspard Pinta

? Sets: Gabriel Burnod and Sylvain Lubac

? Costumes : Pétronille Salomé Assisted by Romain Fazi

? Sound design: Madame Miniature Assisted by Elsa Berthelot

? Stage manager: Bastien Petillard

? Sound engineer: Nicolas Chatelard

Con 14 duetos de amor, Yan Raballand nos invita a profundizar en nuestro mapa del amor.

Una relación amorosa lleva a otra, y se suceden en nuestros ojos y en nuestras mentes, con la siguiente iluminando a la primera, como un vaivén entre la intimidad de la relación y algo más onírico, más fantasmagórico. Una historia parece estar ya trazada, pero sin embargo se ve salpicada por una multitud de acontecimientos inesperados, a veces detalles, a veces sensaciones que dejan su huella en la memoria.

¿En qué acabamos? Buscaremos el lugar donde recordamos las miradas y los gestos que vuelven a nosotros una y otra vez, como música embriagadora o acechando en el fondo de nuestra mente, reavivando los lazos que nos unen. Disfrutamos de esta música, a veces con ligereza, a veces con fuerza.

Los dúos son como una bola facetada, que pasa por el prisma del escenario y luego se rompe en una multitud de situaciones y relaciones que siempre nos devuelven al lugar íntimo que queremos explorar.

? Coreografía: Yan Raballand

? Intérpretes: Evguénia Chtchelkova, Félix Maurin, Baptiste Ménard, Denis Terrasse, Marie Urvoy, Marie Viennot

? Iluminación: David Debrinay Asistido por Rosemonde Arrambourg

? Escenografía: Gaspard Pinta

? Decorados: Gabriel Burnod y Sylvain Lubac

? Vestuario: Pétronille Salomé Asistida por Romain Fazi

? Diseño de sonido: Madame Miniature Asistida por Elsa Berthelot

? Dirección de escena: Bastien Petillard

? Técnico de sonido: Nicolas Chatelard

Mit 14 Liebesduetten lädt uns Yan Raballand ein, in unsere Liebeskartographie einzutauchen.

Eine Liebe ruft die andere hervor, sie reihen sich in unserem Auge, in unserem Geist aneinander, die nächsten beleuchten die ersten, wie ein Hin und Her zwischen der Intimität der Beziehung und etwas Traumhafterem, Phantastischem. Eine Geschichte scheint vorgezeichnet zu sein, wird aber dennoch von einer Vielzahl unerwarteter Ereignisse bestimmt, manchmal Details, manchmal Empfindungen, die sich ins Gedächtnis einbrennen.

Was bleibt uns am Ende? Wir suchen nach dem Ort, an dem wir uns an Blicke und Gesten erinnern, die uns immer und immer wieder begegnen, wie eine störende Musik, die in unserem Kopf lauert und das wieder aufleben lässt, was uns einst verband. Wir spielen mit dieser Musik, mal leicht, mal kraftvoll.

Die Duette sind wie eine Diskokugel, sie durchdringen das Prisma der Bühne und zerfallen dann in eine Vielzahl von Situationen und Beziehungen, die uns jedoch immer wieder zu dem Ort des Intimen zurückführen, den wir erforschen wollen.

? Choreografie: Yan Raballand

? Darstellerinnen und Darsteller : Evguénia Chtchelkova, Félix Maurin, Baptiste Ménard, Denis Terrasse, Marie Urvoy, Marie Viennot?

? Licht: David Debrinay Assistiert von Rosemonde Arrambourg?

? Bühnenbild: Gaspard Pinta

? Bühnenbild: Gabriel Burnod und Sylvain Lubac

? Kostüme: Petronille Salomé Assistiert von Romain Fazi?

? Tonschöpfung: Madame Miniature Assistiert von Elsa Berthelot?

? Allgemeine Regie: Bastien Petillard

? Tonregie: Nicolas Chatelard

