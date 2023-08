AU LOIN LES OISEAUX Place Pierre de Coubertin Lillebonne, 9 avril 2024, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

Décembre 2015, 35 citoyens et citoyennes sont convoqué·es auprès de la cour d’appel du tribunal de Blois. Après tirage au sort, neuf d’entre eux et elles vont constituer le jury populaire qui devra juger de nouveau Jacqueline Sauvage, condamnée en première instance à 10 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son mari, après des années de violences conjugales et intrafamiliales.

Pièce chorale à l’écriture audacieuse, « Au loin les oiseaux » s’appuie sur ce fait divers médiatique et complexe pour aborder la question du fonctionnement de la justice par le prisme du jury populaire. Elle esquive le huis clos attendu en traitant la question des débats en hors-champ : pas de reconstitution de procès, mais un ensemble de portraits d’une belle humanité.́ On ne sait jamais rien des membres d’un jury d’assises ; on ne sait d’eux que leur valeur de représentation. Ils sont nous.

• Texte : Manon Ona

• Mise en scène : Anne-Sophie Pauchet

•Avec: Manon Thorel, Arnaud Troalic, Nadia Sahali, Jean-Marc Talbot, Valérie Diome, Nadir Louatib, Marie-Charlotte Dracon, Yann Berthelot

• Scénographie : Laure Delamotte- Legrand

• Régie générale et création lumière : Max Sautai

• Création et régie son: Gaétan Le Calvez

• Création vidéo : Pierre Agoutin

• Assistant à la mise en scène : Adrien Vada.

2024-04-09 20:30:00 fin : 2024-04-09 22:20:00. .

Place Pierre de Coubertin Théâtre Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



December 2015, 35 citizens are summoned to the Court of Appeal in Blois. After a draw, nine of them will make up the people?s jury that will have to retry Jacqueline Sauvage, sentenced in the first instance to 10 years of criminal imprisonment for the murder of her husband, after years of domestic violence.

A boldly-written choral piece, « Au loin les oiseaux » (Birds in the distance) is based on this complex, high-profile news story, and looks at the workings of the justice system through the prism of the popular jury. It avoids the expected in camera proceedings by treating the question of the debates off-screen: no reconstruction of the trial, but a series of beautifully human portraits? We never know anything about the members of a jury; all we know about them is their representational value. They are us.

? Text: Manon Ona

? Stage direction: Anne-Sophie Pauchet

with: Manon Thorel, Arnaud Troalic, Nadia Sahali, Jean-Marc Talbot, Valérie Diome, Nadir Louatib, Marie-Charlotte Dracon, Yann Berthelot

? Set design: Laure Delamotte- Legrand

? Stage management and lighting design: Max Sautai

? Sound design and production: Gaétan Le Calvez

? Video creation : Pierre Agoutin

? Assistant director: Adrien Vada

En diciembre de 2015, 35 ciudadanos fueron convocados a comparecer ante el Tribunal de Apelación de Blois. Tras un sorteo, nueve de ellos formarán el jurado popular que deberá juzgar de nuevo a Jacqueline Sauvage, condenada en primera instancia a 10 años de prisión por el asesinato de su marido, tras años de violencia doméstica.

Obra coral escrita con audacia, « Au loin les oiseaux » utiliza esta compleja historia mediática para explorar el funcionamiento de la justicia a través del prisma del jurado popular. Evita los esperados procedimientos a puerta cerrada abordando la cuestión de los debates fuera de la pantalla: ¿nada de reconstrucción del juicio, sino una serie de hermosos retratos humanos? Nunca sabemos nada de los miembros de un jurado; todo lo que sabemos de ellos es su valor de representación. Ellos son nosotros.

? Texto: Manon Ona

? Dirección: Anne-Sophie Pauchet

con: Manon Thorel, Arnaud Troalic, Nadia Sahali, Jean-Marc Talbot, Valérie Diome, Nadir Louatib, Marie-Charlotte Dracon, Yann Berthelot

? Escenografía: Laure Delamotte- Legrand

? Dirección de escena e iluminación: Max Sautai

? Diseño y producción de sonido: Gaétan Le Calvez

? Creación de vídeo : Pierre Agoutin

? Ayudante de dirección: Adrien Vada

Dezember 2015, 35 Bürgerinnen und Bürger werden vor das Berufungsgericht des Gerichts von Blois geladen. Nach einer Auslosung werden neun von ihnen die Volksjury bilden, die erneut über Jacqueline Sauvage urteilen soll, die in erster Instanz zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde, weil sie ihren Mann nach jahrelanger häuslicher und innerfamiliärer Gewalt ermordet hatte.

Das mutig geschriebene Chorstück « Au loin les oiseaux » stützt sich auf diesen komplexen Medienbericht, um die Funktionsweise der Justiz durch das Prisma der Volksjury zu erörtern. Der Film umgeht den erwarteten geschlossenen Raum, indem er die Frage der Debatten aus dem Off behandelt: kein nachgestellter Prozess, sondern eine Reihe von Porträts, die von einer schönen Menschlichkeit geprägt sind Man weiß nie etwas über die Mitglieder einer Geschworenenjury; man kennt von ihnen nur ihren Repräsentationswert. Sie sind wir.

? Text: Manon Ona

? Regie: Anne-Sophie Pauchet ?

mit: Manon Thorel, Arnaud Troalic, Nadia Sahali, Jean-Marc Talbot, Valérie Diome, Nadir Louatib, Marie-Charlotte Dracon, Yann Berthelot

? Bühnenbild: Laure Delamotte- Legrand

? Generalregie und Lichtgestaltung: Max Sautai?

? Tonregie und -gestaltung: Gaétan Le Calvez

? Videokreation : Pierre Agoutin

? Regieassistent: Adrien Vada

Mise à jour le 2023-08-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche