A4 (comme la feuille) Place Pierre de Coubertin Lillebonne, 22 mars 2024, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

« J’ai embarqué avec moi pour cette création de 4 interprètes d’horizons divers…

Un danseur hip-hop, un danseur contemporain, un danseur acrobate et un danseur comédien… 4 interprètes différents avec des parcours distincts afin de démultiplier encore plus les possibilités de ce quatuor, possibilités de mouvements, possibilités de jeux… 4 fois plus…

A 4, un pas de 4 qui va se plier en 4… clair comme 2 et 2 font 4…

Bien entendu, je désire que ce nouveau projet soit une proposition réjouissante où la danse joue aussi bien avec le théâtre, le cirque, l’humour ou la poésie et toujours destinée à un large public, ce qui est l’essence de mon projet artistique…»

Philippe Lafeuille

• Conception, mise en scène et chorégraphie : Philippe Lafeuille

• Artistes Interprètes : Brieuc Le Gall, Corentin Rivière, Nino Wassmer, Paul Redier

• Costumes : Fanny Brouste

• Lumières : Sébastien Lefèvre.

2024-03-22 20:30:00 fin : 2024-03-22 . .

Place Pierre de Coubertin Théâtre Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



« I took 4 performers from different backgrounds on board for this creation…

A hip-hop dancer, a contemporary dancer, an acrobat and an actor… 4 different dancers with distinct backgrounds, to multiply the possibilities of this quartet even further: possibilities of movement, possibilities of play… 4 times more…

A 4, a pas de 4 that bends into 4… clear as 2 and 2 make 4…

Of course, I want this new project to be a joyful proposition in which dance plays equally well with theater, circus, humor or poetry, and always aimed at a wide audience, which is the essence of my artistic project… »

Philippe Lafeuille

? Concept, direction and choreography: Philippe Lafeuille

? Performing artists : Brieuc Le Gall, Corentin Rivière, Nino Wassmer, Paul Redier

? Costumes: Fanny Brouste

? Lighting: Sébastien Lefèvre

« Para esta creación conté con 4 intérpretes de distintas procedencias…

Un bailarín de hip-hop, un bailarín de danza contemporánea, un acróbata y un actor… 4 bailarines diferentes con trayectorias diferentes, para multiplicar aún más las posibilidades de este cuarteto, las posibilidades de movimiento, las posibilidades de juego… 4 veces más…

Con 4, un paso de 4 que se doblará en 4… claro como 2 y 2 hacen 4…

Por supuesto, quiero que este nuevo proyecto sea una propuesta alegre en la que la danza juegue a partes iguales con el teatro, el circo, el humor y la poesía, y siempre dirigida a un público amplio, que es la esencia de mi proyecto artístico… »

Philippe Lafeuille

? Concepto, dirección y coreografía: Philippe Lafeuille

? Artistas intérpretes : Brieuc Le Gall, Corentin Rivière, Nino Wassmer, Paul Redier

? Vestuario: Fanny Brouste

? Iluminación: Sébastien Lefèvre

« Ich habe für diese Kreation vier Interpreten mit unterschiedlichem Hintergrund mit an Bord genommen…

Ein Hip-Hop-Tänzer, ein zeitgenössischer Tänzer, ein akrobatischer Tänzer und ein Schauspieler… 4 verschiedene Interpreten mit unterschiedlichen Hintergründen, um die Möglichkeiten dieses Quartetts noch weiter zu vervielfachen, die Möglichkeiten der Bewegungen, die Möglichkeiten des Spiels… viermal mehr…

Zu viert, ein Schritt von 4, der sich zu 4 biegen wird… klar, wie 2 und 2 4 ergeben…

Natürlich wünsche ich mir, dass dieses neue Projekt ein erfreuliches Angebot ist, bei dem der Tanz sowohl mit dem Theater, dem Zirkus, dem Humor oder der Poesie spielt und immer für ein breites Publikum bestimmt ist, was die Essenz meines künstlerischen Projekts ist… »

Philippe Lafeuille

? Konzept, Regie und Choreografie: Philippe Lafeuille

? Darstellende Künstler/innen : Brieuc Le Gall, Corentin Rivière, Nino Wassmer, Paul Redier

? Kostüme: Fanny Brouste

? Licht: Sébastien Lefèvre

