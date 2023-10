DIVIDUS Place Pierre de Coubertin Lillebonne, 20 février 2024, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

La question de la trace gestuelle a toujours été au cœur de la création chorégraphique.

Avec DIVIDUS, Nacim Battou signe sa première pièce chorale et fait de la compagnie AYAGHMA, fondée en 2017, un laboratoire où danseuses et danseurs sont des explorateurs de leur propre créativité.

DIVIDUS, dystopie chorégraphique, se déroule dans un futur où le spectacle vivant n’existe plus. DIVIDUS met en scène la rencontre, celle d’artistes d’horizons aussi divers que le cirque, le hip hop, la danse contemporaine… et celle des corps qui, dans une danse extraordinairement puissante, expriment l’urgence et le besoin imminent de reconnexion au vivant.

Un pamphlet sensoriel sur la nécessité de la culture, de la présence ; une ode à la pulsion de vie !

• Direction artistique/ Chorégraphie : Nacim Battou

• Créé et dansé par : Noé Chapsal, Emmanuel De Almeida, Clotaire Fouchereau, Julien Gros, Charlotte Louvel, Andréa Mondolini et Juliette Valerio

• Scénographie/ création lumière : «Caillou» Michael Varlet

• Régisseur général/ création lumière : Denis Rateau

• Création musicale : Matthieu Pernaud

• Création costume : Sandra Mordenti

• Regards complices : Mathieu Desseigne Ravel et Lucien Reynes

• Oreille attentive : Agnès Hourtané

• Aide à la voix : Sophia Johnson.

2024-02-20 20:30:00 fin : 2024-02-20 21:40:00. .

Place Pierre de Coubertin Théâtre Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



The question of gestural trace has always been at the heart of choreographic creation.

With DIVIDUS, Nacim Battou signs his first choral piece and turns the AYAGHMA company, founded in 2017, into a laboratory where dancers are explorers of their own creativity.

DIVIDUS, a choreographic dystopia, takes place in a future where live performance no longer exists. DIVIDUS brings together artists from such diverse backgrounds as circus, hip hop and contemporary dance… and bodies that, in extraordinarily powerful dance, express the urgency and imminent need to reconnect with the living.

A sensory pamphlet on the necessity of culture, of presence; an ode to the life drive!

? Artistic direction/ Choreography: Nacim Battou

? Created and danced by : Noé Chapsal, Emmanuel De Almeida, Clotaire Fouchereau, Julien Gros, Charlotte Louvel, Andréa Mondolini and Juliette Valerio

? Set and lighting design: « Caillou » Michael Varlet

? Stage manager/light design: Denis Rateau

? Musical creation : Matthieu Pernaud

? Costume design : Sandra Mordenti

? Contributors: Mathieu Desseigne Ravel and Lucien Reynes

? Attentive ear: Agnès Hourtané

? Voice assistance: Sophia Johnson

La cuestión del trazo gestual siempre ha estado en el centro de la creación coreográfica.

Con DIVIDUS, Nacim Battou ha creado su primera pieza coral, convirtiendo la compañía AYAGHMA, fundada en 2017, en un laboratorio donde los bailarines exploran su propia creatividad.

DIVIDUS, una distopía coreográfica, tiene lugar en un futuro donde la actuación en vivo ya no existe. DIVIDUS reúne a artistas de orígenes tan diversos como el circo, el hip hop y la danza contemporánea, y a los cuerpos que, en una danza extraordinariamente poderosa, expresan la urgencia y la necesidad inminente de volver a conectar con los vivos.

Un panfleto sensorial sobre la necesidad de cultura, de presencia; ¡una oda a la pulsión de vida!

? Dirección artística/ Coreografía: Nacim Battou

? Creado y bailado por : Noé Chapsal, Emmanuel De Almeida, Clotaire Fouchereau, Julien Gros, Charlotte Louvel, Andréa Mondolini y Juliette Valerio

? Escenografía e iluminación: « Caillou » Michael Varlet

? Escenografía e iluminación: Denis Rateau

? Creación musical: Matthieu Pernaud

? Diseño de vestuario: Sandra Mordenti

? Colaboradores: Mathieu Desseigne Ravel y Lucien Reynes

? Oídos atentos: Agnès Hourtané

? Ayuda con la voz: Sophia Johnson

Die Frage nach den Spuren der Gestik war schon immer ein zentrales Thema des choreografischen Schaffens.

Mit DIVIDUS hat Nacim Battou sein erstes Chorstück geschrieben und die 2017 gegründete Kompanie AYAGHMA zu einem Labor gemacht, in dem Tänzerinnen und Tänzer zu Erforschern ihrer eigenen Kreativität werden.

DIVIDUS, eine choreografische Dystopie, spielt in einer Zukunft, in der die darstellende Kunst nicht mehr existiert. DIVIDUS inszeniert die Begegnung von Künstlern aus so unterschiedlichen Bereichen wie Zirkus, Hip-Hop und zeitgenössischem Tanz… und die Begegnung von Körpern, die in einem außergewöhnlich kraftvollen Tanz die Dringlichkeit und das unmittelbare Bedürfnis nach einer Wiederverbindung mit dem Lebendigen ausdrücken.

Ein sinnliches Pamphlet über die Notwendigkeit von Kultur und Präsenz; eine Ode an den Lebenstrieb!

? Künstlerische Leitung/ Choreografie: Nacim Battou

? Kreiert und getanzt von : Noé Chapsal, Emmanuel De Almeida, Clotaire Fouchereau, Julien Gros, Charlotte Louvel, Andréa Mondolini und Juliette Valerio

? Bühnenbild/ Lichtgestaltung: « Caillou » Michael Varlet?

? Generalregisseur/ Lichtgestaltung: Denis Rateau?

? Musikalische Gestaltung: Matthieu Pernaud

? Kostümdesign: Sandra Mordenti

? Komplizierte Blicke: Mathieu Desseigne Ravel und Lucien Reynes

? Aufmerksames Ohr: Agnès Hourtané?

? Hilfe bei der Stimme: Sophia Johnson

