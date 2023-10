2 SŒURS Place Pierre de Coubertin Lillebonne, 13 février 2024, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

Pourquoi la peur est-elle la grande absente des émotions suscitées au théâtre quand elle est présente au cinéma, dans la littérature, la peinture ? Pourquoi les metteurs en scène et auteurs de théâtre contemporain s’y intéressent-ils si peu ? Est-elle le parent pauvre des émotions primaires ? Est-elle une émotion trop populaire, mainstream ? Ou est-ce le défi de la faire ressentir qui semble trop grand ?

1953 : vers la fin novembre dans le sud-ouest de l’Irlande, la jeune Aïleen O’Leary disparaît. 60 ans plus tard, Marc, ethnologue spécialiste des hystéries collectives, retrouve son carnet intime et soupçonne un lynchage et la résurgence des massacres de sorcières. « 2 sœurs » est un thriller-enquête où s’enchâssent dans la peau d’un seul comédien, les témoignages des protagonistes de l’histoire. Ils sont rapidement rejoints par des personnages qui ne font pas partie de la fiction et qui s’invitent au milieu du récit pour mieux la troubler : le metteur en scène, l’auteur, le compositeur, le spectateur…

• Écriture/jeu : Marien Tillet

• Scénographie et lumières : Samuel Poncet

• Dispositif sonore : Pierre Alain Vernette.

2024-02-13 20:30:00 fin : 2024-02-13 21:50:00. .

Place Pierre de Coubertin Théâtre Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



Why is fear largely absent from the emotions aroused in theater, when it is present in film, literature and painting? Why do contemporary directors and playwrights show so little interest in it? Is it the poor relation of primary emotions? Is it too popular, too mainstream? Or is the challenge of conveying it too great?

1953: towards the end of November in south-west Ireland, the young Aïleen O?Leary disappears. 60 years later, Marc, an ethnologist specializing in collective hysteria, finds her diary and suspects a lynching and the resurgence of witch massacres. « 2 s?urs » is a thriller-investigation in which the testimonies of the story?s protagonists are set in the skin of a single actor. They are quickly joined by characters who are not part of the fiction, but who intrude in the middle of the story to disrupt it: the director, the author, the composer, the spectator…

? Writing/acting: Marien Tillet

? Set and lighting design : Samuel Poncet

? Sound design: Pierre Alain Vernette

¿Por qué el miedo está tan ausente de las emociones que despierta el teatro cuando está presente en el cine, la literatura y la pintura? ¿Por qué los directores y dramaturgos contemporáneos muestran tan poco interés por él? ¿Es el pariente pobre de las emociones primarias? ¿Es demasiado popular, demasiado mainstream? ¿O es que el reto de transmitirlo es demasiado grande?

1953: a finales de noviembre, en el suroeste de Irlanda, desaparece la joven Aïleen O’Leary. 60 años más tarde, Marc, un etnólogo especializado en histeria colectiva, encuentra su diario y sospecha de un linchamiento y de un resurgimiento de los asesinatos de brujas. « 2 s?urs » es un thriller-investigación en el que un solo actor asume los testimonios de los protagonistas de la historia. A ellos se unen rápidamente personajes ajenos a la ficción que aparecen en medio de la historia para perturbarla aún más: el director, el autor, el compositor, el espectador…

? Guión/actuación: Marien Tillet

? Escenografía e iluminación: Samuel Poncet

? Diseño de sonido: Pierre Alain Vernette

Warum wird die Angst im Theater nicht thematisiert, obwohl sie im Kino, in der Literatur und in der Malerei eine große Rolle spielt? Warum interessieren sich die Regisseure und Autoren des zeitgenössischen Theaters so wenig für Angst? Ist sie der arme Verwandte der primären Emotionen? Ist sie eine zu populäre Emotion, ein Mainstream? Oder ist die Herausforderung, sie zum Fühlen zu bringen, zu groß?

1953: Gegen Ende November verschwindet im Südwesten Irlands die junge Aïleen O?Leary. 60 Jahre später findet Marc, ein Ethnologe, der sich auf Massenhysterien spezialisiert hat, ihr Tagebuch und vermutet einen Lynchmord und das Wiederaufleben von Hexenmassakern. « 2 s?urs » ist ein Ermittlungs-Thriller, in dem die Aussagen der Protagonisten der Geschichte in die Haut eines einzigen Schauspielers eingearbeitet sind. Zu ihnen gesellen sich schnell Figuren, die nicht Teil der Fiktion sind, sondern mitten in die Erzählung eindringen, um sie zu stören: der Regisseur, der Autor, der Komponist, der Zuschauer…

? Schreiben/Spielen: Marien Tillet

? Bühnenbild und Licht: Samuel Poncet

? Tonanordnung: Pierre Alain Vernette

Mise à jour le 2023-08-24 par Normandie Tourisme / Attitude Manche