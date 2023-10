VIVALDI L’ÂGE D’OR Place Pierre de Coubertin Lillebonne, 6 février 2024, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

l’âge d’or de la musique italienne, durant l’ère baroque, Venise brille de mille feux et l’on célèbre encore aujourd’hui le foisonnement artistique qui y régnait alors.

Des fièvres virtuoses de Vivaldi à la solennité de Ziani, des affects de Strozzi aux danses de Turini, en saluant l’élan majestueux de Gallo, le Concert Idéal lève le voile sur un domaine où la raison cède souvent le pas aux sens et à la force de l’imaginaire.

Avec une mise en espace et en mouvement imaginée par le chorégraphe Olivier Fourés, musicologue et spécialiste de Vivaldi, Le Concert Idéal célèbre l’Ecole Vénitienne avec des œuvres rares, parfois inédites, pour un vibrant hommage à la mosaïque sonore de la cité italienne.

Formation :

• Direction musicale et violon solo : Marianne Piketty

• 3 Violons

• 1 Alto

• 1 Violoncelle

• 1 Contrebasse

• 1 Théorbe.

2024-02-06 20:30:00 fin : 2024-02-06 21:40:00. .

Place Pierre de Coubertin Théâtre Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



in the golden age of Italian music, during the Baroque era, Venice shone with a thousand lights, and the artistic splendor of the time is still celebrated today.

From the virtuoso fevers of Vivaldi to the solemnity of Ziani, from the affects of Strozzi to the dances of Turini, saluting the majestic élan of Gallo, the Concert Idéal lifts the veil on a realm where reason often gives way to the senses and the power of the imagination.

With space and movement imagined by choreographer Olivier Fourés, musicologist and Vivaldi specialist, Le Concert Idéal celebrates the Venetian School with rare, sometimes unpublished works, in a vibrant tribute to the mosaic of sounds from the Italian city.

Formation :

? Musical director and solo violin: Marianne Piketty

? 3 Violins

? 1 Viola

? 1 Cello

? 1 Double bass

? 1 Theorbo

en la edad de oro de la música italiana, durante el Barroco, Venecia brillaba con mil luces, y la abundancia artística que allí reinaba sigue celebrándose hoy en día.

De las fiebres virtuosas de Vivaldi a la solemnidad de Ziani, de los afectos de Strozzi a las danzas de Turini, saludando el élan majestuoso de Gallo, el Concert Idéal levanta el velo sobre un dominio donde la razón cede a menudo el paso a los sentidos y al poder de la imaginación.

Con el espacio y el movimiento diseñados por el coreógrafo Olivier Fourés, musicólogo y especialista en Vivaldi, Le Concert Idéal celebra la escuela veneciana con obras poco comunes, algunas nunca antes interpretadas, en un vibrante homenaje al mosaico de sonidos de la ciudad italiana.

Formación :

? Directora musical y violín solista: Marianne Piketty

? 3 violines

? 1 Viola

? 1 violonchelo

? 1 Contrabajo

? 1 tiorba

in der Barockzeit, dem goldenen Zeitalter der italienischen Musik, erstrahlte Venedig in neuem Glanz und noch heute wird die künstlerische Vielfalt der Stadt gefeiert.

Von Vivaldis virtuosem Fieber bis zu Zianis Feierlichkeit, von Strozzis Affekten bis zu Turinis Tänzen und Gallos majestätischem Schwung lüftet das Concert Idéal den Schleier über einem Gebiet, in dem die Vernunft oft den Sinnen und der Kraft der Imagination weicht.

Das Concert Idéal feiert die Venezianische Schule mit seltenen, manchmal unveröffentlichten Werken und ist eine Hommage an das Klangmosaik der italienischen Stadt.

Ausbildung :

? Musikalische Leitung und Solovioline: Marianne Piketty

? 3 Violinen

? 1 Viola

? 1 Violoncello

? 1 Kontrabass

? 1 Theorbe

