LE LAC DES CYGNES Place Pierre de Coubertin Lillebonne, 23 janvier 2024, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

Sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski réarrangée par Florence Caillon dans une partition musicale actuelle, cinq circassien.nes-danseur.seuses forment une étonnante communauté de cygnes. Entre illusion amoureuse et reconnaissance de l’autre, Florence Caillon offre à ce ballet mythique une version circassienne et contemporaine riche d’une grande nouveauté de mouvement.

A la fois compositrice de musique de films et circassienne, initiatrice d’un cirque chorégraphié, Florence Caillon invite à replonger dans l’imaginaire de ce ballet en resserrant encore plus précisément les liens entre mouvement circassien, chorégraphie et musique.

Solos, duos, trios, mouvements de groupes, s’inspirent alternativement du comportement animal et humain, et explore les liens qui unissent les êtres vivants et fondent leurs relations. Ce lac, métaphore de notre monde en plus petit, raconte la fragilité de la vie et rappelle notre interdépendance avec le monde du vivant dans son ensemble.

• Autrice, acro-chorégraphe : Florence Caillon

• Composition, arrangements de la musique : Florence Caillon

• Complicité musicale : Xavier Demerliac

• Costumes : Emmanuelle Huet

•Interprètes Acrodanse : Lucille Chalopin, Marius Fouilland, Ancelin Dugue, Johanna Dalmon

• Interprètes main à main et portés dynamiques : Juan Cisneros et Maive Silvestre.

2024-01-23 20:30:00 fin : 2024-01-23 21:45:00. .

Place Pierre de Coubertin Théâtre Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



To the music of Tchaikovsky?s Swan Lake, rearranged by Florence Caillon in a contemporary musical score, five circus dancers form an astonishing community of swans. Between the illusion of love and the recognition of the other, Florence Caillon offers a contemporary circus version of this mythical ballet, rich in innovative movement.

Both a composer of film music and a circus performer, Florence Caillon is the initiator of a choreographed circus, inviting us to plunge back into the ballet?s imaginary world by further tightening the links between circus movement, choreography and music.

Solos, duets, trios and group movements, inspired alternately by animal and human behavior, explore the ties that bind living beings and form the basis of their relationships. The lake, a smaller metaphor for our world, tells of the fragility of life and reminds us of our interdependence with the living world as a whole.

? Author, acro-choreographer: Florence Caillon

? Musical composition and arrangements: Florence Caillon

? Musical accompaniment: Xavier Demerliac

? Costumes: Emmanuelle Huet

acrodanse performers: Lucille Chalopin, Marius Fouilland, Ancelin Dugue, Johanna Dalmon

? Hand-to-hand and dynamic lifts: Juan Cisneros and Maive Silvestre

Al son de la música de El lago de los cisnes de Chaikovski, reordenada por Florence Caillon en una partitura contemporánea, cinco bailarines de circo forman una sorprendente comunidad de cisnes. Entre la ilusión del amor y el reconocimiento de los demás, Florence Caillon ofrece una versión circense contemporánea de este legendario ballet, llena de movimiento fresco.

A la vez compositora de música de cine y artista de circo, Florence Caillon es la iniciadora de un circo coreografiado que nos invita a sumergirnos de nuevo en el mundo imaginario de este ballet estrechando aún más los vínculos entre el movimiento circense, la coreografía y la música.

Solos, dúos, tríos y movimientos de grupo se inspiran alternativamente en el comportamiento animal y humano, explorando los vínculos que unen a los seres vivos y constituyen la base de sus relaciones. El lago, metáfora de un mundo más pequeño, nos habla de la fragilidad de la vida y nos recuerda nuestra interdependencia con el conjunto del mundo vivo.

? Autora, acrocoreógrafa: Florence Caillon

? Composición y arreglos musicales: Florence Caillon

? Acompañamiento musical: Xavier Demerliac

? Vestuario: Emmanuelle Huet

intérpretes Acrodanse: Lucille Chalopin, Marius Fouilland, Ancelin Dugue, Johanna Dalmon

? Bailes mano a mano y elevaciones dinámicas: Juan Cisneros y Maive Silvestre

Zu der Musik von Tschaikowskys Schwanensee, die von Florence Caillon in eine aktuelle Partitur umarrangiert wurde, bilden fünf Zirkusartisten und Tänzer eine erstaunliche Schwanengemeinschaft. Zwischen Liebesillusion und Anerkennung des anderen bietet Florence Caillon eine zeitgenössische Zirkusversion dieses mythischen Balletts, die reich an neuen Bewegungen ist.

Als Komponistin von Filmmusik und Zirkuskünstlerin, die einen choreographierten Zirkus initiiert hat, lädt Florence Caillon dazu ein, in die Vorstellungswelt dieses Balletts einzutauchen und die Verbindungen zwischen Zirkusbewegung, Choreographie und Musik noch enger zu knüpfen.

Solos, Duos, Trios und Gruppenbewegungen sind abwechselnd von tierischem und menschlichem Verhalten inspiriert und erforschen die Verbindungen, die Lebewesen vereinen und ihre Beziehungen begründen. Dieser See, eine Metapher für unsere Welt im Kleinen, erzählt von der Zerbrechlichkeit des Lebens und erinnert an unsere gegenseitige Abhängigkeit mit der Welt der Lebewesen als Ganzes.

? Autorin, Akro-Choreographin: Florence Caillon

? Komposition, Arrangements der Musik: Florence Caillon

? Musikalische Mitwirkung: Xavier Demerliac?

? Kostüme: Emmanuelle Huet

?Darsteller Acrodanse: Lucille Chalopin, Marius Fouilland, Ancelin Dugue, Johanna Dalmon

? Interpreten Hand in Hand und dynamisches Tragen: Juan Cisneros und Maive Silvestre

