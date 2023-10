LA PUCE A L’OREILLE Place Pierre de Coubertin Lillebonne, 16 janvier 2024, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

Raymonde Chandebise, qui est jalouse, croit que son mari, Victor-Emmanuel, directeur de la Boston Life Company, la trompe. C’est son inactivité sexuelle qui lui a mis « la puce à l’oreille ». Lucienne, mariée au bouil- lant Homenidès, accepte d’écrire un mot parfumé à Monsieur Chandebise. Raymonde se faisant passer pour une inconnue, donne rendez-vous à son mari à l’Hôtel du Minet Galant à Montretout. Mais Chandebise décide d’envoyer à sa place Tournel secrètement amoureux de madame Chandebise. Tournel flatté, se vante de la lettre devant Homenidès qui reconnaît l’écriture de sa femme et se précipite à l’hôtel pour se venger. Entre temps Camille, le cousin de Monsieur Chandebise souffrant d’un trouble du langage bien particulier, tente de prévenir Tournel. Après ces quiproquos, tous se retrouvent à l’hôtel. La mécanique s’emballe, défile alors personnages ex- centriques et situations burlesques avec portes qui claquent et lits à tournette, les couples se retrouvent dans de mauvais bras et de mauvais draps.

• Mise en scène : Anthony Magnier

•Avec:

Chandebise – Poche : Xavier Martel

Camille Ferraillon : Guillaume Collignon

Finache – Histangua – Rugby : Mikael Fasulo

Tournel – Etienne : Laurent Paolini

Raymonde Chandebise : Eva Dumont

Lucienne de Hinstangua : Sandrine Moaligou.

2024-01-16 20:30:00 fin : 2024-01-16 22:30:00. .

Place Pierre de Coubertin Théâtre Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



A jealous Raymonde Chandebise believes that her husband, Victor-Emmanuel, director of the Boston Life Company, is cheating on her. It’s his sexual inactivity that gives her the « bug ». Lucienne, married to the bouil- lant Homenidès, agrees to write a perfumed note to Monsieur Chandebise. Raymonde, posing as a stranger, arranged to meet her husband at the Hôtel du Minet Galant in Montretout. But Chandebise decides to send Tournel, secretly in love with Madame Chandebise, instead. Flattered, Tournel brags about the letter to Homenidès, who recognizes his wife?s handwriting and rushes back to the hotel to take his revenge. Meanwhile, Monsieur Chandebise?s cousin Camille, suffering from a peculiar speech impediment, tries to warn Tournel. After these misunderstandings, everyone ends up back at the hotel. The mechanics get out of control, and the ex-centric characters and burlesque situations, with slamming doors and spinning beds, send the couples into a tailspin.

? Directed by Anthony Magnier

with:

Chandebise – Poche : Xavier Martel

Camille Ferraillon: Guillaume Collignon

Finache – Histangua – Rugby: Mikael Fasulo

Tournel – Etienne: Laurent Paolini

Raymonde Chandebise: Eva Dumont

Lucienne de Hinstangua: Sandrine Moaligou

Una celosa Raymonde Chandebise cree que su marido, Victor-Emmanuel, director de la Boston Life Company, la engaña. Fue su inactividad sexual lo que la puso sobre aviso. Lucienne, casada con el bouil- lant Homenidès, acepta escribir una nota perfumada a Monsieur Chandebise. Raymonde, haciéndose pasar por una desconocida, se cita con su marido en el Hôtel du Minet Galant de Montretout. Pero Chandebise decide enviar en su lugar a Tournel, secretamente enamorado de Madame Chandebise. Halagado, Tournel presume de la carta ante Homenidès, que reconoce la letra de su mujer y corre al hotel para vengarse. Mientras tanto, Camille, el primo de Monsieur Chandebise con un peculiar impedimento en el habla, intenta advertir a Tournel. Tras estos malentendidos, todos acaban volviendo al hotel. Las cosas se descontrolan, con una sucesión de personajes excéntricos y situaciones burlescas que implican portazos y camas giratorias, y las parejas se encuentran en mala compañía.

? Dirigida por Anthony Magnier

con:

Chandebise – Poche: Xavier Martel

Camille Ferraillon: Guillaume Collignon

Finache – Histangua – Rugby: Mikael Fasulo

Tournel – Etienne: Laurent Paolini

Raymonde Chandebise: Eva Dumont

Lucienne de Hinstangua : Sandrine Moaligou

Raymonde Chandebise ist eifersüchtig und glaubt, dass ihr Mann Victor-Emmanuel, der Direktor der Boston Life Company, sie betrügt. Seine sexuelle Inaktivität hat sie auf den « Floh ins Ohr » gebracht. Lucienne, die mit dem kugelrunden Homenidès verheiratet ist, erklärt sich bereit, Monsieur Chandebise eine parfümierte Nachricht zu schreiben. Raymonde gibt sich als Unbekannte aus und verabredet sich mit ihrem Mann im Hôtel du Minet Galant in Montretout. Doch Chandebise beschließt, an seiner Stelle Tournel zu schicken, der heimlich in Madame Chandebise verliebt ist. Der geschmeichelte Tournel prahlt mit dem Brief vor Homenidès, der die Handschrift seiner Frau erkennt und ins Hotel eilt, um sich zu rächen. In der Zwischenzeit versucht Camille, der Cousin von Monsieur Chandebise, der an einer besonderen Sprachstörung leidet, Tournel zu warnen. Nach diesen Missverständnissen treffen sich alle im Hotel wieder. Die Mechanik gerät ins Stocken, exzentrische Figuren und burleske Situationen mit zuschlagenden Türen und gedrehten Betten ziehen an ihnen vorbei, und die Paare geraten in Schwierigkeiten.

? Regie: Anthony Magnier

?mit:

Chandebise – Poche : Xavier Martel

Camille Ferraillon : Guillaume Collignon

Finache – Histangua – Rugby: Mikael Fasulo

Tournel – Etienne: Laurent Paolini

Raymonde Chandebise: Eva Dumont

Lucienne de Hinstangua: Sandrine Moaligou

Mise à jour le 2023-08-24 par Normandie Tourisme / Attitude Manche