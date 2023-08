SOL INVICTUS Place Pierre de Coubertin Lillebonne, 24 novembre 2023, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

» Comment se situe-t-on dans ce grand espace infini ? Moi, face à cela, je célèbre par la danse cette énergie vitale qu’il nous faut trouver pour affronter nos peurs, nous affronter nous-mêmes. Sol Invictus sera une pièce généreuse, qui rassemble et réunit. » – Hervé Koubi

» Célébrer par la danse, cette énergie vitale qu’il nous faut trouver en nous pour affronter nos peurs, pour nous affronter nous-mêmes. Je souhaite retrouver par les rassemblements dansés cette union des peuples et des cultures au-delà de toute considération d’appartenance ethnique, culturelle ou religieuse.

La danse rassemble et réunit. La danse dépasse les frontières humaines et géographiques, elle dépasse les frontières des codes du ballet, de la danse urbaine et de l’acrobatie.

SOL INVICTUS sera une pièce généreuse, à l’énergie vitale, portée par 15 danseuses et danseurs venus de France, d’Europe, du Brésil, d’Asie, d’Afrique du Nord, des Etats Unis d’Amérique, sur une création musicale de Mikael Karlsson et Maxime Bodson, et des œuvres du répertoire de Steve Reich et Beethoven. » – Hervé Koubi

• Chorégraphie : Hervé Koubi assisté de Fayçal Hamlat

• Création musicale : Mikael Karlsson, Maxime Bodson, Ludwig Van Beethoven, Steve Reich

• Artistes chorégraphiques : Ilnur Bashirov , Francesca Bazzucchi , Badr Benr Guibi, Joy Isabella Brown, Denis Chernykh, Beren D’amico, Samuel Da Silveira Lima, Youssef

El Kanfoudi, Mauricio Farias Da Silva, Abdelghani Ferradji, Elder Matheus Freitas, Fernandes Oliveira, Vladimir Gruev, Hsuan-Hung Hsu, Pavel Krupa, Angèle Methangkool-Robert, Ismail Oubbajaddi, Ediomar Pinheiro De Queiroz, Allan Sobral Dos Santos, Karn Steiner, Anderson Vitor Santos (15 artistes au plateau, distribution en alternance).

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 21:15:00. .

Place Pierre de Coubertin Théâtre Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



« How do we situate ourselves in this great infinite space? Faced with this, I use dance to celebrate the vital energy we need to confront our fears, to confront ourselves. Sol Invictus will be a generous piece, bringing people together and uniting them. » – Hervé Koubi

« To celebrate, through dance, the vital energy we need to find within ourselves to confront our fears, to confront ourselves. Through dance, I hope to rediscover this union of peoples and cultures, above and beyond any consideration of ethnic, cultural or religious affiliation.

Dance brings people together. Dance transcends human and geographical boundaries, it transcends the codes of ballet, urban dance and acrobatics.

SOL INVICTUS will be a generous piece of vital energy, performed by 15 dancers from France, Europe, Brazil, Asia, North Africa and the United States, to music by Mikael Karlsson and Maxime Bodson, and works from the repertory of Steve Reich and Beethoven. » – Hervé Koubi

? Choreography: Hervé Koubi assisted by Fayçal Hamlat

? Musical creation: Mikael Karlsson, Maxime Bodson, Ludwig Van Beethoven, Steve Reich

? Choreographic artists: Ilnur Bashirov , Francesca Bazzucchi , Badr Benr Guibi, Joy Isabella Brown, Denis Chernykh, Beren D?amico, Samuel Da Silveira Lima, Youssef

El Kanfoudi, Mauricio Farias Da Silva, Abdelghani Ferradji, Elder Matheus Freitas, Fernandes Oliveira, Vladimir Gruev, Hsuan-Hung Hsu, Pavel Krupa, Angèle Methangkool-Robert, Ismail Oubbajaddi, Ediomar Pinheiro De Queiroz, Allan Sobral Dos Santos, Karn Steiner, Anderson Vitor Santos (15 artists on stage, alternating cast)

« ¿Cómo nos situamos en este gran espacio infinito? Ante eso, utilizo la danza para celebrar la energía vital que necesitamos encontrar para enfrentarnos a nuestros miedos y a nosotros mismos. Sol Invictus será una pieza generosa que unirá a la gente » – Hervé Koubi

« Celebrar, a través de la danza, la energía vital que necesitamos encontrar en nuestro interior para enfrentarnos a nuestros miedos, para enfrentarnos a nosotros mismos. A través de la danza, quiero redescubrir esta unión de pueblos y culturas, por encima de cualquier consideración de filiación étnica, cultural o religiosa.

La danza une a las personas. La danza trasciende las fronteras humanas y geográficas, trasciende los códigos del ballet, la danza urbana y la acrobacia.

SOL INVICTUS será una pieza generosa de energía vital, interpretada por 15 bailarines de Francia, Europa, Brasil, Asia, Norte de África y Estados Unidos, con música de Mikael Karlsson y Maxime Bodson, y obras del repertorio de Steve Reich y Beethoven – Hervé Koubi

? Coreografía: Hervé Koubi asistido por Fayçal Hamlat

? Creación musical: Mikael Karlsson, Maxime Bodson, Ludwig Van Beethoven, Steve Reich

? Artistas coreográficos: Ilnur Bashirov , Francesca Bazzucchi , Badr Benr Guibi, Joy Isabella Brown, Denis Chernykh, Beren D?amico, Samuel Da Silveira Lima, Youssef

El Kanfoudi, Mauricio Farias Da Silva, Abdelghani Ferradji, Elder Matheus Freitas, Fernandes Oliveira, Vladimir Gruev, Hsuan-Hung Hsu, Pavel Krupa, Angèle Methangkool-Robert, Ismail Oubbajaddi, Ediomar Pinheiro De Queiroz, Allan Sobral Dos Santos, Karn Steiner, Anderson Vitor Santos (15 artistas en escena, reparto alterno)

« Wie kann man sich in diesem großen, unendlichen Raum positionieren? Ich, angesichts dessen, feiere durch den Tanz diese Lebensenergie, die wir finden müssen, um uns unseren Ängsten zu stellen, uns selbst zu stellen. Sol Invictus wird ein großzügiges Stück sein, das Menschen zusammenbringt und vereint. » – Hervé Koubi

« Durch den Tanz diese Lebensenergie feiern, die wir in uns finden müssen, um uns unseren Ängsten zu stellen, um uns selbst zu stellen. Ich möchte durch die tänzerischen Zusammenkünfte diese Vereinigung der Völker und Kulturen jenseits jeglicher ethnischer, kultureller oder religiöser Zugehörigkeit wiederfinden.

Tanz bringt Menschen zusammen und vereint sie. Der Tanz überwindet menschliche und geografische Grenzen, er überwindet die Grenzen der Codes des Balletts, des urbanen Tanzes und der Akrobatik.

SOL INVICTUS wird ein großzügiges Stück voller Lebensenergie sein, getragen von 15 Tänzerinnen und Tänzern aus Frankreich, Europa, Brasilien, Asien, Nordafrika und den Vereinigten Staaten von Amerika, zu einer musikalischen Kreation von Mikael Karlsson und Maxime Bodson und Werken aus dem Repertoire von Steve Reich und Beethoven. » – Hervé Koubi

? Choreografie: Hervé Koubi, assistiert von Fayçal Hamlat

? Musikalische Gestaltung: Mikael Karlsson, Maxime Bodson, Ludwig Van Beethoven, Steve Reich?

? Choreografische Künstler: Ilnur Bashirov , Francesca Bazzucchi , Badr Benr Guibi, Joy Isabella Brown, Denis Chernykh, Beren D?amico, Samuel Da Silveira Lima, Youssef

El Kanfoudi, Mauricio Farias Da Silva, Abdelghani Ferradji, Elder Matheus Freitas, Fernandes Oliveira, Vladimir Gruev, Hsuan-Hung Hsu, Pavel Krupa, Angèle Methangkool-Robert, Ismail Oubbajaddi, Ediomar Pinheiro De Queiroz, Allan Sobral Dos Santos, Karn Steiner, Anderson Vitor Santos (15 Darsteller am Set, wechselnde Besetzung)

Mise à jour le 2023-08-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche