DOMINIQUE FILS-AIMÉ Place Pierre de Coubertin Lillebonne, 17 novembre 2023, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

« Rien ne prépare vraiment à la découverte de cette oeuvre singulière. Une sanction a cappella puisant dans le gospel mais étonnante par la façon dont ses lignes vocales se démultiplient et s’enchevêtrent » – L’express

Tantôt rebelle et énergique, tantôt nostalgique et intimiste, Dominique s’approprie et explore les musiques afro-américaines de l’époque, leur impact et leur engagement politique dans une société violente et divisée. Se détachant des standards de compositions, la chanteuse nous présente une œuvre axée sur des formes musicales libérées. Ce 2ème album remporte plusieurs prix dont le JUNO pour le meilleur album de jazz vocal canadien, le Félix de l’album jazz de l’année au Gala de l’ADISQ au Québec, en plus de se retrouver sur la prestigieuse courte liste du Prix Polaris sur lequel elle se retrouve à nouveau avec son tout dernier album.

• Voix : Dominique Fils-Aimé

• Batterie : Salin Cheewapansri

• Guitare : Étienne Miousse

• Claviers : David Osei-Afrifa

• Basse : Danny Trudeau.

2023-11-17 20:30:00

Place Pierre de Coubertin Théâtre Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



« Nothing really prepares you for the discovery of this singular work. An a cappella sanction drawing on gospel, but astonishing in the way its vocal lines multiply and intertwine » – L’express

Sometimes rebellious and energetic, sometimes nostalgic and intimate, Dominique appropriates and explores the Afro-American music of the time, its impact and political commitment in a violent, divided society. Breaking away from standard compositions, the singer presents us with a work based on liberated musical forms. This 2nd album won several awards, including the JUNO for Best Canadian Vocal Jazz Album, the Félix for Jazz Album of the Year at the Gala de l?ADISQ in Quebec, and a place on the prestigious shortlist for the Polaris Prize, where her latest album finds her once again.

? Vocals: Dominique Fils-Aimé

? Drums: Salin Cheewapansri

? Guitar: Étienne Miousse

? Keyboards: David Osei-Afrifa

? Bass: Danny Trudeau

« Nada te prepara realmente para el descubrimiento de esta obra singular. Una sanción a capella inspirada en el gospel, pero asombrosa por la forma en que sus líneas vocales se multiplican y entrelazan » – L’express

A veces rebelde y enérgica, a veces nostálgica e intimista, Dominique se apropia y explora la música afroamericana de la época, su impacto y su compromiso político en una sociedad violenta y dividida. Rompiendo con las composiciones estándar, la cantante presenta un trabajo basado en formas musicales liberadas. Este segundo álbum obtuvo varios premios, entre ellos el JUNO al mejor álbum canadiense de jazz vocal, el Félix al álbum de jazz del año en la gala ADISQ de Quebec, y un puesto en la prestigiosa lista de finalistas del Premio Polaris, al que vuelve a presentarse con su último disco.

? Voz: Dominique Fils-Aimé

? Batería: Salin Cheewapansri

? Guitarra: Étienne Miousse

? Teclados: David Osei-Afrifa

? Bajo: Danny Trudeau

« Nichts bereitet einen wirklich auf die Entdeckung dieses einzigartigen Werks vor. Eine A-cappella-Sanktion, die aus dem Gospel schöpft, aber durch die Art und Weise, wie sich die Stimmlinien vervielfältigen und verflechten, erstaunlich ist » – L’express

Mal rebellisch und energisch, mal nostalgisch und intim: Dominique eignet sich die afroamerikanische Musik der damaligen Zeit an und erforscht sie, ihre Wirkung und ihr politisches Engagement in einer gewalttätigen und gespaltenen Gesellschaft. Die Sängerin löst sich von den Standards der Kompositionen und präsentiert uns ein Werk, das sich auf befreite musikalische Formen konzentriert. Ihr zweites Album gewann mehrere Preise, darunter den JUNO für das beste kanadische Vocal-Jazz-Album, den Felix für das Jazzalbum des Jahres bei der ADISQ-Gala in Quebec und stand auf der prestigeträchtigen Shortlist des Polaris-Preises, auf der sie sich mit ihrem neuesten Album erneut wiederfindet.

? Stimme: Dominique Fils-Aimé

? Schlagzeug: Salin Cheewapansri

? Gitarre: Étienne Miousse

? Keyboards: David Osei-Afrifa

? Bass: Danny Trudeau

