ALELA DIANE Place Pierre de Coubertin Lillebonne, 10 novembre 2023, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

« Entre sa voix profonde, ses mots sensibles et ses mélodies intimistes qui hantent… Alela Diane mérite d’être connue. » – ELLE

En septembre dernier, lorsqu’une violente tempête s’abat sur la côte nord-ouest des États-Unis, des feux de forêt sans précédent envahissent la région d’une épaisse fumée. Rongée par l’angoisse, Alela Diane décide de s’assoir au piano dans son studio de Portland.

Le lendemain, elle enregistre une version préliminaire de l’épique “Howling Wind”. Ce sera le premier titre de son sixième album studio, Looking Glass, un opus aussi cathartique qu’éthéré. Le résultat ? Un titre que la station de radio américaine KCRW qualifie de “baume en cette période difficile”, et qui n’est pas sans rappeler le classique “Blowin’ in the Wind” de Bob Dylan, une chanson qui a exprimé les difficultés d’une autre période tumultueuse.

Le résultat est un album qui représente un nouvel accomplissement artistique pour Alela Diane.

•Avec : Alela Diane.

2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 22:00:00. .

Place Pierre de Coubertin Théâtre Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



« Between her deep voice, her sensitive words and her intimate, haunting melodies? Alela Diane deserves to be known. » – ELLE

Last September, when a violent storm hit the northwest coast of the United States, unprecedented forest fires engulfed the region in thick smoke. Wracked by anguish, Alela Diane decided to sit down at the piano in her Portland studio.

The next day, she records a preliminary version of the epic Howling Wind. This was to be the first track on her sixth studio album, Looking Glass, an opus as cathartic as it is ethereal. The result? A track that American radio station KCRW describes as ?balm in these difficult times?, and which is reminiscent of Bob Dylan?s classic ?Blowin? in the Wind? a song that expressed the difficulties of another tumultuous period.

The result is an album that represents a new artistic achievement for Alela Diane.

with : Alela Diane

« Entre su voz profunda, sus palabras sensibles y sus melodías íntimas e inquietantes? Alela Diane merece ser conocida » – ELLE

El pasado mes de septiembre, cuando una violenta tormenta azotó la costa noroeste de Estados Unidos, unos incendios forestales sin precedentes envolvieron la región en una espesa humareda. Angustiada, Alela Diane decidió sentarse al piano en su estudio de Portland.

Al día siguiente, grabó una versión preliminar de la épica Howling Wind. Iba a ser el primer tema de su sexto álbum de estudio, Looking Glass, una obra tan catártica como etérea. ¿El resultado? Una canción que la emisora de radio estadounidense KCRW describe como « un bálsamo en estos tiempos difíciles », no muy diferente del clásico de Bob Dylan « Blowin? in the Wind », una canción que expresaba las dificultades de otro periodo tumultuoso.

El resultado es un álbum que representa un nuevo logro artístico para Alela Diane.

con : Alela Diane

« Mit ihrer tiefen Stimme, ihren einfühlsamen Worten und ihren intimen Melodien, die einen nicht mehr loslassen, ist Aleleane Alava ein echter Geheimtipp Alela Diane verdient es, bekannt zu sein. » – ELLE

Als im September letzten Jahres ein heftiger Sturm über die Nordwestküste der USA hinwegfegte, wurde die Region von beispiellosen Waldbränden in dichten Rauch gehüllt. In ihrem Studio in Portland setzte sich Alela Diane ans Klavier.

Am nächsten Tag nahm sie eine Vorabversion des epischen Songs Howling Wind » auf. Es wird der erste Titel ihres sechsten Studioalbums Looking Glass sein, ein kathartisches und ätherisches Werk. Das Ergebnis? Ein Song, den der amerikanische Radiosender KCRW als « Balsam in dieser schwierigen Zeit » bezeichnete und der an Bob Dylans Klassiker « Blowin? in the Wind » erinnert, ein Lied, das die Schwierigkeiten einer anderen stürmischen Zeit zum Ausdruck brachte.

Das Ergebnis ist ein Album, das eine neue künstlerische Leistung für Alela Diane darstellt.

mit : Alela Diane

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche