GRUPO COMPAY SEGUNDO Place Pierre de Coubertin Lillebonne, 17 octobre 2023, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

« Un patrimoine musical et culturel hors du commun, plus que jamais en phase avec l’air du temps. » – Jazz Magazine

Enregistré avec la fine fleur de la musique actuelle cubaine, le quatrième album du Grupo Compay Segundo sonne avec brio le retour du son cubain. Pour la première fois dans l’histoire du Grupo, 8 titres originaux seront co-signés par Salvador Repilado, contrebassiste, directeur musical historique, fils de Compay, et l’une des étoiles montantes cubaines Maikel Dinza. Ce nouvel opus marque un tournant dans leur carrière.

A la fois plus personnel il a su garder le savoir-faire de la musique de Compay tout en inscrivant « Vivelo » au cœur de la musique actuelle cubaine. L’osmose entre tradition du son et modernité de la musique actuelle fonctionne à merveille.

• Direction, contrebasse : Salvador Repilado Labrada

• Voix principale et Maracas : Hugo Garzón Bargalló

• Deuxième voix et Guitare : Nilso Arias Fernández

• Direction musicale et choeurs : Rafael Inciarte Rodríguez

• Clarinette et choeurs : Haskell Armenteros Pons

• Clarinette basse : Rafael Inciarte Cordero

• Percussions et choeurs : Rafael Fournier Navarro

• Guitare et choeurs : Yoel Matos Rodriguez

• Armónico et chœurs : Alberto Rodriguez Piñeda.

2023-10-17 20:30:00 fin : 2023-10-17 22:00:00. .

Place Pierre de Coubertin Théâtre Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



« An extraordinary musical and cultural heritage, more in tune than ever with the times. » – Jazz Magazine

Recorded with the crème de la crème of today’s Cuban music scene, Grupo Compay Segundo’s fourth album brilliantly marks the return of the Cuban sound. For the first time in the Grupo?s history, 8 original tracks are co-written by Salvador Repilado, double bass player, historic musical director and son of Compay, and one of Cuba?s rising stars Maikel Dinza. This new opus marks a turning point in their career.

At once more personal, it retains the savoir-faire of Compay?s music while placing « Vivelo » at the heart of contemporary Cuban music. The osmosis between traditional sound and modern music works perfectly.

? Direction, double bass: Salvador Repilado Labrada

? Lead vocals and maracas : Hugo Garzón Bargalló

? Second voice and guitar: Nilso Arias Fernández

? Musical direction and backing vocals: Rafael Inciarte Rodríguez

? Clarinet and backing vocals: Haskell Armenteros Pons

? Bass clarinet: Rafael Inciarte Cordero

? Percussion and backing vocals: Rafael Fournier Navarro

? Guitar and backing vocals: Yoel Matos Rodriguez

? Armónico and backing vocals: Alberto Rodriguez Piñeda

« Un patrimonio musical y cultural extraordinario, más acorde con los tiempos que nunca » – Revista Jazz

Grabado con la crème de la crème de la escena musical cubana actual, el cuarto álbum del Grupo Compay Segundo marca brillantemente el regreso del sonido cubano. Por primera vez en la historia del Grupo, 8 temas originales serán co-escritos por Salvador Repilado, contrabajista, histórico director musical e hijo de Compay, y una de las estrellas emergentes de Cuba Maikel Dinza. Esta nueva obra marca un punto de inflexión en su carrera.

A la vez más personal, conserva el savoir-faire de la música de Compay y sitúa a « Vivelo » en el corazón de la música cubana contemporánea. La ósmosis entre el sonido tradicional y la modernidad de la música actual funciona a la perfección.

? Dirección, contrabajo: Salvador Repilado Labrada

? Voz principal y maracas: Hugo Garzón Bargalló

? Segunda voz y guitarra: Nilso Arias Fernández

? Dirección musical y coros: Rafael Inciarte Rodríguez

? Clarinete y coros: Haskell Armenteros Pons

? Clarinete bajo: Rafael Inciarte Cordero

? Percusión y coros: Rafael Fournier Navarro

? Guitarra y coros: Yoel Matos Rodriguez

? Armónico y coros: Alberto Rodriguez Piñeda

« Ein außergewöhnliches musikalisches und kulturelles Erbe, das mehr denn je mit dem Zeitgeist Schritt hält. » – Jazz Magazine

Das vierte Album der Grupo Compay Segundo wurde mit der Crème de la Crème der aktuellen kubanischen Musik aufgenommen und läutet mit Bravour die Rückkehr des kubanischen Sounds ein. Zum ersten Mal in der Geschichte der Grupo werden acht Originaltitel von Salvador Repilado, dem Kontrabassisten, historischen musikalischen Leiter und Sohn Compays, und einem der aufstrebenden kubanischen Stars Maikel Dinza mitgeschrieben. Das neue Album markiert einen Wendepunkt in ihrer Karriere.

Das Album ist persönlicher geworden und hat das Know-how von Compays Musik bewahrt, während « Vivelo » im Herzen der aktuellen kubanischen Musik verankert ist. Die Osmose zwischen der Tradition des Sounds und der Modernität der aktuellen Musik funktioniert wunderbar.

? Leitung, Kontrabass: Salvador Repilado Labrada

? Hauptstimme und Maracas : Hugo Garzón Bargalló

? Zweite Stimme und Gitarre: Nilso Arias Fernández?

? Musikalische Leitung und Chöre: Rafael Inciarte Rodríguez?

? Klarinette und Chöre: Haskell Armenteros Pons?

? Bassklarinette: Rafael Inciarte Cordero?

? Percussion und Chöre: Rafael Fournier Navarro

? Gitarre und Chöre: Yoel Matos Rodriguez

? Armónico und Chöre: Alberto Rodriguez Piñeda

