BOB ET MOI Place Pierre de Coubertin Lillebonne, 10 octobre 2023, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

« C’est avec son regard d’enfant qu’il nous emmène à Kingston, en Jamaïque, dans le berceau du reggae et du mouvement rastafari. Le chemin de paix de Bob Marley, depuis le ghetto jusqu’à la célébrité que l’on connaît, prend pleinement vie à travers les mots de cet adulte redevenu gosse par la grâce du théâtre. » – La terrasse

Nous sommes au cœur de la nuit et pourtant, impossible de dormir. Doutes, démons, angoisses profitent de l’obscurité et du silence autour pour assaillir les esprits.

Alexandre Virapin nous raconte comment l’enfant plein de tristesse qu’il était en cette nuit d’insomnie va faire une découverte qui va changer sa vie : Bob Marley.

Il nous fait découvrir l’histoire de Bob, ce chanteur populaire dont la renommée a dépassé les frontières de sa Jamaïque natale pour s’étendre au reste du monde, en liant les récits de sa vie intime.

Bob et moi est un captivant voyage de Kingston à Miami, via l’Europe et l’Afrique qui nous fait (re)découvrir, loin des idées reçues, les facettes de la Jamaïque, berceau du reggae et du mouvement Rastafari.

• De : Jules Meary et Alexandre Virapin

• Avec : Alexandre Virapin

• Mise en scène : Jules Meary.

2023-10-10 20:30:00 fin : 2023-10-10 21:45:00. .

Place Pierre de Coubertin Théâtre Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



« With his childlike eyes, he takes us to Kingston, Jamaica, the cradle of reggae and the Rastafari movement. Bob Marley?s path to peace, from the ghetto to stardom, comes fully to life through the words of this adult who, thanks to the grace of theater, has become a kid again. » – La terrasse

It’s the middle of the night, yet it’s impossible to sleep. Doubts, demons and anxieties take advantage of the darkness and surrounding silence to assail the spirits.

Alexandre Virapin tells us how the sad child he was on that sleepless night made a life-changing discovery: Bob Marley.

He brings us the story of Bob, the popular singer whose fame spread beyond the borders of his native Jamaica to the rest of the world, by linking the stories of his intimate life.

Bob et moi is a captivating journey from Kingston to Miami, via Europe and Africa, which allows us to (re)discover the many facets of Jamaica, the cradle of reggae and the Rastafari movement.

? From: Jules Meary and Alexandre Virapin

? Featuring: Alexandre Virapin

? Director: Jules Meary

« Con los ojos de un niño, nos lleva a Kingston, Jamaica, cuna del reggae y del movimiento rastafari. El camino de Bob Marley hacia la paz, del gueto al estrellato, cobra plena vida a través de las palabras de este adulto que ha vuelto a ser niño por obra y gracia del teatro » – La terrasse

Es plena noche y, sin embargo, es imposible dormir. Las dudas, los demonios y las angustias aprovechan la oscuridad y el silencio para asaltar nuestra mente.

Alexandre Virapin nos cuenta cómo el niño triste que era aquella noche de insomnio hizo un descubrimiento que le cambió la vida: Bob Marley.

Cuenta la historia de Bob, el popular cantante cuya fama traspasó las fronteras de su Jamaica natal para llegar al resto del mundo, enlazando las historias de su vida íntima.

Bob et moi es un viaje cautivador de Kingston a Miami, pasando por Europa y África, que nos permite (re)descubrir, lejos de ideas preconcebidas, las facetas de Jamaica, cuna del reggae y del movimiento rastafari.

? Por: Jules Meary y Alexandre Virapin

? Protagonistas: Alexandre Virapin

? Dirección: Jules Meary

« Mit den Augen eines Kindes nimmt er uns mit nach Kingston, Jamaika, in die Wiege des Reggae und der Rastafari-Bewegung. Bob Marleys Weg des Friedens, vom Ghetto bis hin zu seinem Ruhm, wird durch die Worte dieses Erwachsenen, der durch die Gnade des Theaters wieder zum Kind wurde, zum Leben erweckt. » – Die Terrasse

Es ist mitten in der Nacht und doch ist es unmöglich zu schlafen. Zweifel, Dämonen und Ängste nutzen die Dunkelheit und die Stille um uns herum, um die Geister zu befallen.

Alexandre Virapin erzählt uns, wie das Kind voller Traurigkeit, das er in dieser schlaflosen Nacht war, eine Entdeckung macht, die sein Leben verändert: Bob Marley.

Er erzählt uns die Geschichte von Bob, dem populären Sänger, dessen Ruhm über die Grenzen seiner Heimat Jamaika hinausging und sich auf die ganze Welt ausbreitete, indem er die Geschichten aus seinem Privatleben miteinander verknüpft.

Bob und ich ist eine fesselnde Reise von Kingston nach Miami, durch Europa und Afrika, die uns die Facetten Jamaikas, der Wiege des Reggae und der Rastafari-Bewegung, fernab der gängigen Vorstellungen (wieder) entdecken lässt.

? Von: Jules Meary und Alexandre Virapin

? Mit : Alexandre Virapin

? Regie: Jules Meary

