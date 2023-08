DUO RUUT Place Pierre de Coubertin Lillebonne, 3 octobre 2023, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

Le duo local Duo Ruut, qui joue à quatre mains sur une seule cithare – utilisée comme une batterie et un instrument à cordes – pour créer une sonorité semblable à un groupe avec un chant d’harmonie de style folklorique, à l’effet émouvant (pensez à une version féminine et estonienne des Proclaimers) » – Mojo

Jeunes artistes folk, Duo Ruut, est une rencontre entre deux amies musiciennes de milieux et de goûts assez différents. Katariina Kivi et Ann-Lisett Rebane s’inspirent du folklore de leurs ancêtres et, en 2017, elles se retrouvent autour d’une cithare estonienne. Cet instrument représente un nouveau départ pour le duo, offrant de nombreuses possibilités d’inventer et de maitriser de nouvelles techniques.

Composer sur un seul instrument fixe des limites très étroites, un défi que Duo Ruut relève en laissant libre cours à son imagination et en remplissant sa musique d’idées nouvelles et passionnantes.

• Avec : Katariina Kivi et Ann-Lisett Rebane.

2023-10-03 20:30:00 fin : 2023-10-03 21:45:00. .

Place Pierre de Coubertin Théâtre Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



Local duo Duo Ruut, who play four hands on a single zither ? used as a drum and string instrument ? to create a band-like sound with folk-style harmony singing, to moving effect (think a feminine, Estonian version of the Proclaimers). » – Mojo

Young folk artists, Duo Ruut, is an encounter between two musician friends from quite different backgrounds and tastes. Katariina Kivi and Ann-Lisett Rebane were inspired by the folklore of their ancestors and, in 2017, found themselves playing an Estonian zither. This instrument represents a new departure for the duo, offering many opportunities to invent and master new techniques.

Composing on a single instrument sets very narrow limits, a challenge that Duo Ruut meets by giving free rein to their imagination and filling their music with new and exciting ideas.

? With : Katariina Kivi and Ann-Lisett Rebane

El dúo local Duo Ruut, que toca a cuatro manos una única cítara -utilizada a la vez como batería e instrumento de cuerda- para crear un sonido similar al de una banda, con una armonía de cantos de estilo folk de efecto conmovedor (piense en una versión femenina estonia de los Proclaimers) » – Mojo

El dúo de jóvenes artistas folk Ruut es el encuentro de dos músicos amigos de orígenes y gustos muy diferentes. Katariina Kivi y Ann-Lisett Rebane se inspiraron en el folclore de sus antepasados y, en 2017, se reunieron en torno a una cítara estonia. Este instrumento representa un nuevo punto de partida para el dúo, que ofrece muchas oportunidades para inventar y dominar nuevas técnicas.

Componer con un solo instrumento impone límites muy estrechos, un reto que Duo Ruut supera dando rienda suelta a su imaginación y llenando su música de ideas nuevas y emocionantes.

? Con : Katariina Kivi y Ann-Lisett Rebane

Das lokale Duo Ruut, das vierhändig auf einer einzigen Zither spielt – die als Schlagzeug und Streichinstrument verwendet wird – um einen bandähnlichen Klang mit einem Harmoniegesang im folkloristischen Stil zu erzeugen, der bewegend wirkt (man denke an eine weibliche, estnische Version der Proclaimers) » – Mojo

Junge Folk-Künstler, Duo Ruut, ist ein Treffen zwischen zwei befreundeten Musikerinnen mit recht unterschiedlichem Hintergrund und Geschmack. Katariina Kivi und Ann-Lisett Rebane ließen sich von der Folklore ihrer Vorfahren inspirieren und trafen sich 2017 mit einer estnischen Zither. Dieses Instrument stellt einen Neuanfang für das Duo dar und bietet viele Möglichkeiten, neue Techniken zu erfinden und zu beherrschen.

Das Komponieren auf einem einzigen Instrument setzt sehr enge Grenzen, eine Herausforderung, der sich Duo Ruut stellt, indem sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihre Musik mit neuen und aufregenden Ideen füllen.

? Mit: Katariina Kivi und Ann-Lisett Rebane

