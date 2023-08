Grand Prix de la chanson Place Pierre de Coubertin Lillebonne, 23 septembre 2023, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

Depuis plus de 50 ans, la ville de Lillebonne organise le grand prix de la chanson. Certains chanteurs y firent des débuts prometteurs. Près de 2h de spectacle, c’est un rendez-vous unique à ne pas manquer..

2023-09-23 20:30:00 fin : 2023-09-23 22:30:00. .

Place Pierre de Coubertin Théâtre Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



For more than 50 years, the city of Lillebonne has organized the Grand Prix de la Chanson. Some singers made promising debuts there. Nearly 2 hours of show, it is a unique appointment not to be missed.

Desde hace más de 50 años, la ciudad de Lillebonne organiza el Gran Premio de la Canción. Numerosos cantantes han hecho aquí prometedores debuts. Con casi 2 horas de espectáculo, es un acontecimiento único que no debe perderse.

Seit über 50 Jahren veranstaltet die Stadt Lillebonne den Grand Prix de la Chanson. Einige Sänger machten hier ihre vielversprechenden Anfänge. Die fast zweistündige Show ist ein einmaliges Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten.

