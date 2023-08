SOUL CARAVANE, Présentation de saison Place Pierre de Coubertin Lillebonne, 8 septembre 2023, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

L’ouverture de saison est l’occasion de vous retrouver après l’été, d’échanger avec vous quelques mots sur nos coups de cœur et vous donner envie d’être curieux et vous régaler de nos propositions artistiques.

Soul Caravane est un concert festif dirigé par Antoine Dawans et composé de 10 musiciens et chanteurs(ses) de la scéne belge, avec la furieuse envie de partager le répertoire soul contemporain auprès du public familial !

Le groupe joue ses compositions et aussi celles de Stevie Wonder et Aretha Franklin. Sorte de « Bal Soul », Soul Caravane a pour objectif de faire danser et bouger tous les publics du plus jeune au plus âgé !

• Chant et danse : Dyna, Sugah Lewis

• Trompette, chœurs : Antoine Dawans

• Saxophone alto et saxophone ténor : Clément Dechambre

• Saxophone bariton : Sébastien Creppe

• Guitare solo : Mohamed Dziri

• Guitare rythmique : Sébastien Hogge

• Claviers et chœurs : Quentin Nguyen

• Guitare et guitare basse : Olivier Massamba

•​Batterie : Olivier Cox.

2023-09-08 20:30:00 fin : 2023-09-08 22:30:00. .

Place Pierre de Coubertin Théâtre Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



The season opening is an opportunity to get together with you after the summer, to share a few words about our favorites, and to encourage you to be curious and enjoy our artistic offerings.

Soul Caravane is a festive concert directed by Antoine Dawans and featuring 10 musicians and singers from the Belgian scene, with the fervent desire to share the contemporary soul repertoire with family audiences!

The group plays its own compositions as well as those of Stevie Wonder and Aretha Franklin. A sort of « Soul Ball », Soul Caravane aims to get everyone up and dancing, from the youngest to the oldest!

? Singing and dancing: Dyna, Sugah Lewis

? Trumpet, backing vocals: Antoine Dawans

? Alto and tenor saxophone: Clément Dechambre

? Baritone saxophone: Sébastien Creppe

? Lead guitar: Mohamed Dziri

? Rhythm guitar: Sébastien Hogge

? Keyboards and backing vocals: Quentin Nguyen

? Guitar and bass guitar: Olivier Massamba

? drums: Olivier Cox

La apertura de la temporada es una oportunidad para reunirnos con ustedes después del verano, compartir algunas palabras sobre nuestros favoritos y animarles a sentir curiosidad y disfrutar de nuestra oferta artística.

Soul Caravane es un concierto festivo dirigido por Antoine Dawans y formado por 10 músicos y cantantes de la escena belga, ¡con el furioso deseo de compartir el repertorio soul contemporáneo con el público familiar!

El grupo interpreta sus propias composiciones, así como las de Stevie Wonder y Aretha Franklin. Una especie de « Soul Ball », el objetivo de Soul Caravane es hacer bailar y moverse a todo el mundo, ¡desde los más pequeños hasta los más mayores!

? Canto y baile: Dyna, Sugah Lewis

? Trompeta y coros: Antoine Dawans

? Saxo alto y tenor: Clément Dechambre

? Saxofón barítono: Sébastien Creppe

? Guitarra principal: Mohamed Dziri

? Guitarra rítmica: Sébastien Hogge

? Teclados y coros: Quentin Nguyen

? Guitarra y bajo: Olivier Massamba

batería: Olivier Cox

Die Saisoneröffnung ist die Gelegenheit, Sie nach dem Sommer wiederzusehen, mit Ihnen ein paar Worte über unsere Favoriten zu wechseln und Sie neugierig zu machen, damit Sie sich an unseren künstlerischen Angeboten erfreuen können.

Soul Caravane ist ein festliches Konzert, das von Antoine Dawans geleitet wird und aus 10 Musikern und Sängern der belgischen Szene besteht, die Lust haben, das zeitgenössische Soul-Repertoire mit dem Familienpublikum zu teilen!

Die Gruppe spielt ihre eigenen Kompositionen und auch die von Stevie Wonder und Aretha Franklin. Soul Caravane ist eine Art « Soul-Ball » und hat sich zum Ziel gesetzt, das Publikum von jung bis alt zum Tanzen und Bewegen zu bringen!

? Gesang und Tanz: Dyna, Sugah Lewis

? Trompete, Gesang: Antoine Dawans

? Alt- und Tenorsaxophon: Clément Dechambre

? Bariton-Saxophon: Sébastien Creppe

? Solo-Gitarre: Mohamed Dziri?

? Rhythmusgitarre: Sébastien Hogge?

? Keyboards und Chöre: Quentin Nguyen

? Gitarre und Bassgitarre: Olivier Massamba ?

schlagzeug: Olivier Cox

