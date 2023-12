Nocturne Place Pierre de Brosse Langeais, 1 décembre 2023, Langeais.

Langeais,Indre-et-Loire

Le château de Langeais prolonge son ouverture pour découvrir ses salles décorées et parées de lumières, dans une atmosphère unique ! En extérieur, bougies et lanternes éclaireront de leur lueur la cour du château, tandis que jongleurs et cracheurs de feu animeront la soirée. L’apparition d’une lico.

2023-12-27 fin : 2023-12-27 21:30:00. 11.5 EUR.

Place Pierre de Brosse

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Château de Langeais extends its opening hours to reveal its rooms decorated and adorned with lights, in a unique atmosphere! Outside, candles and lanterns will light up the courtyard, while jugglers and fire-eaters will enliven the evening. The appearance of a lico

El castillo de Langeais amplía su horario de apertura para mostrar sus salas decoradas y adornadas con luces, ¡en un ambiente único! En el exterior, velas y farolillos iluminarán el patio del castillo, mientras que malabaristas y tragafuegos animarán la velada. La aparición de un lico

Das Schloss Langeais verlängert seine Öffnungszeiten, um seine geschmückten und mit Lichtern geschmückten Räume in einer einzigartigen Atmosphäre zu entdecken! Im Außenbereich werden Kerzen und Laternen den Schlosshof mit ihrem Schein erhellen, während Jongleure und Feuerschlucker den Abend beleben werden. Das Erscheinen eines Einhorns

Mise à jour le 2023-11-27 par ADT 37