Le Fascinant Week-end « Oenologie dans les monuments » au Château de Langeais Place Pierre de Brosse Langeais, 21 octobre 2023, Langeais.

Langeais,Indre-et-Loire

A l’occasion du Fascinant week-end qui met à l’honneur les vignobles français et leur terroir, venez découvrir le château de Langeais.

Le Domaine des Coteaux de la Gardière s’installe le temps de l’après-midi à l’intérieur du château et vous fait découvrir et déguster ses millésimes..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 17:30:00. EUR.

Place Pierre de Brosse

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and discover Château de Langeais as part of the Fascinant Weekend, a celebration of French vineyards and their terroirs.

The Domaine des Coteaux de la Gardière will be setting up inside the château for the afternoon, allowing you to discover and taste its vintages.

Venga a descubrir el Château de Langeais en el marco del Fin de Semana Fascinante, una celebración de los viñedos franceses y sus terruños.

Por la tarde, el Domaine des Coteaux de la Gardière se instalará en el interior del castillo para que pueda descubrir y degustar sus cosechas.

Anlässlich des Fascinant week-end, das die französischen Weinberge und ihr Terroir in den Mittelpunkt stellt, sollten Sie das Château de Langeais besuchen.

Die Domaine des Coteaux de la Gardière richtet sich für die Dauer des Nachmittags im Inneren des Schlosses ein und lässt Sie ihre Jahrgänge entdecken und verkosten.

Mise à jour le 2023-10-05 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE