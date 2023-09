Chantier participatif : Sauvons le verger du Courtioux Place Pierre Bitard Marcillat-en-Combraille, 27 septembre 2023, Marcillat-en-Combraille.

Marcillat-en-Combraille,Allier

Récolte de pommes et de poires pour la fête de la pomme d’happy.

2023-09-27 14:00:00 fin : 2023-09-27 . .

Place Pierre Bitard Rendez-vous à la Maison de la Combraille

Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Apple and pear harvest for the Happy Apple Festival

Recogida de manzanas y peras para la Fiesta de la Manzana Feliz

Apfel- und Birnenernte für das Happy Apple Fest

Mise à jour le 2023-09-21 par OTI Vallée du Coeur de France