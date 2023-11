Bourse aux jouets Place Peyrolles Colonzelle, 19 novembre 2023, Colonzelle.

Colonzelle,Drôme

L’APE du groupement RPI Chamaret Colonzelle organise une bourse aux jouets. Venez nombreux !

Sur place Buvette et petite restauration !



Exposants : table de 2m à 5€.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . .

Place Peyrolles Salle des Fêtes

Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The APE of the Chamaret Colonzelle RPI group is organizing a toy fair. Come one, come all!

On-site refreshments and snacks!



Exhibitors: tables from 2m to 5?

La APE del grupo RPI Chamaret Colonzelle organiza una feria del juguete. ¡Vengan todos!

Refrescos y tentempiés in situ



Expositores: mesas de 2 m a 5?

Die EV der RPI-Gruppe Chamaret Colonzelle organisiert eine Spielzeugbörse. Kommen Sie zahlreich!

Vor Ort Getränke und kleine Snacks!



Aussteller: Tisch von 2m bis 5?

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes