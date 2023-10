Entretient des fonds marins place Peyneau Arcachon, 7 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Participez à la plus grande collecte sous-marine d’Europe !

Le NSA (Nettoyeurs SubAquatiques), club de plongée spécialisé dans le ramassage de déchets sous-marins, organise une collecte géante le samedi 7 Octobre devant la jetée Pierre Lataillade à Arcachon

The SeaCleaners est partenaire de cet évènement pour lequel nous équipons les 250 plongeurs attendus de Belubags et fournirons des ascenseurs à déchets créés par Manta Innovation pour remonter les gros déchets des profondeurs du Bassin d’Arcachon.

Pour les plongeurs équipés, il reste encore quelques places pour faire partie de cet évènement unique et plonger pour la planète. Rejoignez-nous pour battre tous les records de clean-ups des fonds marins !.

place Peyneau

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Take part in Europe?s biggest underwater waste collection event!

The NSA (Nettoyeurs SubAquatiques), a diving club specializing in the collection of underwater waste, is organizing a giant collection event on Saturday October 7 in front of the Pierre Lataillade jetty in Arcachon

The SeaCleaners is a partner of this event, for which we will be equipping the 250 divers expected to take part with Belubags, and supplying waste elevators created by Manta Innovation to bring up large pieces of waste from the depths of the Bay of Arcachon.

For divers with Belubags, there are still a few places left to take part in this unique event and dive for the planet. Join us to beat all records for deep-sea clean-ups!

Participe en la mayor recogida de basura submarina de Europa

El NSA (Nettoyeurs SubAquatiques), club de submarinismo especializado en la recogida de residuos submarinos, organiza el sábado 7 de octubre una gigantesca recogida de residuos frente al muelle Pierre Lataillade de Arcachon

SeaCleaners colabora en este evento, para el que equiparemos con Belubags a los 250 submarinistas que se espera que participen y les suministraremos elevadores de residuos creados por Manta Innovation para sacar de las profundidades de la bahía de Arcachon los residuos de gran tamaño.

Para los buceadores con Belubags, aún quedan algunas plazas para participar en este acontecimiento único y bucear por el planeta. ¡Únete a nosotros para batir todos los récords de limpieza de los fondos marinos!

Nehmen Sie an der größten Unterwassersammlung Europas teil!

Die NSA (Nettoyeurs SubAquatiques), ein Tauchclub, der sich auf das Sammeln von Unterwassermüll spezialisiert hat, organisiert am Samstag, den 7. Oktober, eine gigantische Müllsammelaktion vor dem Pier Pierre Lataillade in Arcachon

The SeaCleaners ist Partner dieser Veranstaltung, für die wir die 250 erwarteten Taucher mit Belubags ausstatten und von Manta Innovation entwickelte Müllaufzüge bereitstellen werden, um den großen Müll aus den Tiefen des Bassin d’Arcachon heraufzuholen.

Für die ausgerüsteten Taucher gibt es noch einige wenige Plätze, um Teil dieses einzigartigen Ereignisses zu sein und für den Planeten zu tauchen. Schließen Sie sich uns an, um alle Rekorde im Säubern des Meeresbodens zu brechen!

