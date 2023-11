Le sapin de verre de Noël de Bordeaux Place Pey Berland Bordeaux, 8 décembre 2023, Bordeaux.

Le sapin de verre de Noël de Bordeaux 8 décembre 2023 – 7 janvier 2024 Place Pey Berland Entrée libre.

La place Pey-Berland est ornée d’une oeuvre « made in Bordeaux », signée par Arnaud Lapierre, jouant des effets de miroirs et de lumières. Une vision artistique, durable et sobre du sapin de Noël, avec un faible impact carbone.

Il s’agit d’un objet facetté de miroirs sans tain de couleur émeraude, qui s’inscrit dans le symbolisme du sapin par sa taille, sa forme, sa couleur, sa silhouette. C’est un objet moderne, artistique, qui va à l’essentiel en évitant une sur-décoration. Il transmet un maximum d’effets visuels et émotionnels ; c’est un objet urbain qui interpelle. Haut de 11 mètres, le sapin, démontable et réutilisable, est une création locale réalisée par la métallerie bordelaise et la société Press citron.

« Cette traduction iconique de l’arbre de Noël est une invitation à se rapprocher pour capter et contempler les effets de miroir qui réfractent les lumières sur son environnement (l’une des plus belles places de Bordeaux !) » – Arnaud Lapierre.

Infos pratiques

Tous les soirs

Place Pey Berland Place Pey Berland Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 20 30 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T19:00:00+01:00

2024-01-07T18:00:00+01:00 – 2024-01-07T23:59:00+01:00

verre sapin