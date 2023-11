Le Village solidaire de Noël sur la Place Pey Berland Place Pey Berland Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Le Village solidaire de Noël sur la Place Pey Berland

8 – 24 décembre

Place Pey Berland

Bordeaux

Entrée libre.

A proximité du Sapin Verre, des chalets permettent de se restaurer et découvrir des initiatives locales ainsi que des actions caritatives et engagées portées par des associations bordelaises.

Du 8 au 24 décembre 2023

De 10h à 19h

