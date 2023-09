Le Mois du Québec – Bordeaux Place Pey Berland Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Le Mois du Québec – Bordeaux Place Pey Berland Bordeaux, 9 octobre 2023, Bordeaux. Le Mois du Québec – Bordeaux Lundi 9 octobre, 09h00 Place Pey Berland Entrée gratuite et sur inscription Tu rêves d’une expérience au Québec ? Tu souhaites en savoir plus pour monter ton projet et être orienté au mieux selon tes attentes ? Le Mois du Québec, événement unique organisé par Objectif Québec et en itinérance dans toute la France, s’arrête à Bordeaux le lundi 9 octobre de 9h à 16h dans les salons de ll’Hôtel de Ville ! Le programme : 9h00 – Ouverture des portes de l’événement

9h15 – Conférence de Christelle Colling « Êtes-vous prêts à entendre les vraies choses ? »

10h15 – Conférence sur l’immigration avec notre avocate partenaire Nadia Barrou Immigration

10h35- Conférence sur le système bancaire avec notre partenaire Desjardins

11h00- Ouverture des stands de nos trente partenaires (SO Mobilité sera présent avec un stand pour t’informer !)

16h00 – Fin de l’événement Entrée libre et sur inscription. Place Pey Berland 33000 BORDEAUX Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lemoisduquebec.com/ »}] [{« link »: « https://www.lemoisduquebec.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Place Pey Berland Adresse 33000 BORDEAUX Ville Bordeaux Departement Gironde

