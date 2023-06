VILLAGE DE LA SANTÉ Place Pey Berland Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde VILLAGE DE LA SANTÉ Place Pey Berland Bordeaux, 5 juin 2023, Bordeaux. VILLAGE DE LA SANTÉ Lundi 5 juin, 12h00 Place Pey Berland Libre et gratuit Viens t’informer et t’amuser le lundi 5 juin 2023 Plusieurs thèmes seront abordés : • Se protéger du soleil !

• Bien-être et santé mentale

• Activité physique, sédentarité : venez vous tester !

• Les addictions

• Bien être de la famille

• Vie affective et sexuelle

• Histoire d’eaux : eau du robinet, eau minérale, eau de source

• Le dépistage Toutes les infos Place Pey Berland 33000 BORDEAUX Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bordeaux.fr/e212267?xtor=ES-2 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-05T12:00:00+02:00 – 2023-06-05T17:00:00+02:00

2023-06-05T12:00:00+02:00 – 2023-06-05T17:00:00+02:00 santé addiction schantalao – Freepik Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Place Pey Berland Adresse 33000 BORDEAUX Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Place Pey Berland Bordeaux

Place Pey Berland Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

VILLAGE DE LA SANTÉ Place Pey Berland Bordeaux 2023-06-05 was last modified: by VILLAGE DE LA SANTÉ Place Pey Berland Bordeaux Place Pey Berland Bordeaux 5 juin 2023