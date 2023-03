Flashs temporels Place Pey-Berland Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Flashs temporels Place Pey-Berland, 18 mars 2023, Bordeaux. Flashs temporels Samedi 18 mars, 17h00 Place Pey-Berland Entrée libre Dans la rue, aux arrêts des tram, sur la place publique, des danseurs, comédiens et musiciens du Groupe d’Improvisation Transversal du Conservatoire de musique surprennent les passants avec des danses au ralenti, des mots chuchotés. Prenons le temps, dans l’urgence, d’ouvrir le temps, d’être surpris, de s’échapper de son temps !

RDV devant l’arrêt de tram Hôtel de Ville, en cas de pluie, repli à la bibliothèque Mériadeck. Place Pey-Berland Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T17:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:00:00+01:00

